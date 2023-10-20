這是前所未有的場景，位於曼哈頓市中心的哥倫比亞大學上週採取了非同尋常的措施，向公眾關閉了大門，因為該大學的草坪上同時爆發了對立的抗議活動。代表親巴勒斯坦和親以色列的學生團體在巴特勒圖書館莊嚴的柱廊前發生衝突，三架直升機在頭頂盤旋，一排排紐約警察局警員隨時準備在緊張局勢升級時進行干預。

以色列和哈瑪斯的戰爭讓美國各大學校園捲入紛爭，除了對立的學生團體，還有還自校友和社會的壓力，尤其是關係到大學財源的捐贈大金主，到底要支持以色列還是要支持巴勒斯坦人？很多大學選擇中立，只譴責暴力，但這樣是否令人滿意？

例如哈佛大學，在長達34年的合作關係之後，Wexner基金會將結束與哈佛大學和哈佛大學甘迺迪學院的財務捐贈和計畫，基金會譴責哈佛對哈馬斯襲擊以色列的反應是「令人沮喪的失敗」（Dismal Failure）。

基金會在給哈佛大學的一封信中批評了今年剛上任的哈佛大學校長克勞丁·蓋伊（Claudine Gay）對30多個哈佛學生團體發表的聯合聲明的回應是「踮著腳尖」和「模棱兩可」，該聲明認為以色列應該對當前的暴力事件負責。信中寫道：「由於缺乏明確的道德立場，我們確定哈佛甘迺迪學院和基金會不再是相容的合作夥伴。」

校長的立場也很為難，學生的聯合聲明激起了國際社會的強烈反對，並遭到4千多個和哈佛相關的附屬機構透過兩封公開信的譴責。

基金會向甘迺迪學院提供了大量捐款，並透過其「以色列獎學金」每年幫助支持10名研究員到哈佛完成為期一年的公共管理碩士課程，旨在「為以色列下一代公共領導人提供先進的領導和公共管理訓練」，超過280名以色列公職人員受惠於該獎學金。據基金會網站，該獎學金現已終止。

甘迺迪學院發言人在一份電子郵件聲明中寫道，校長和院長在上週的聲明中「明確表示我們反對哈馬斯所犯下的恐怖主義暴行。」院長也向甘迺迪學院附屬機構發表的聲明中譴責哈馬斯，稱針對以色列的襲擊是「恐怖暴行」。校長也在向哈佛大學附屬機構發布的影片中強烈譴責了哈馬斯，這是她4天內針對襲擊事件的第三次聲明。

該基金會並不是第一個因甘迺迪學院對哈馬斯襲擊的反應而與甘迺迪學院斷絕關係的著名捐助者。美國有線電視新聞網報道稱，以色列兩名億萬富翁退出甘迺迪學院執行委員會，以抗議該大學領導層對哈馬斯襲擊以色列的反應。

當然大學在公共政策議題上不支持或反對任何特定立場，學校是人們學習公共政策問題並形成自己觀點的地方，但對於有立場的捐贈金主而言，這似乎只是唱高調，無法令人滿意。不過長遠來看，大學的堅持是對的，這也是政治退出校園的最佳示範。

（作者為國立台北商業大學前校長）