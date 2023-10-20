日本內閣官房長官松野博一日前赴鹿兒島，視察一旦「台灣有事」時，接納沖繩附近諸島居民的相關計畫與設施。日本內閣想定「台灣有事」，將緊急撤離台灣附近5個島嶼約12萬居民至九州，其中鹿兒島縣為主要收容地。

沖繩憂捲入台海衝突

2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸圍台軍演不但升高台海緊張情勢，朝台灣方向發射的9枚飛彈中，5枚落入日本專屬經濟水域（EEZ），更使日本前首相安倍晉三「台灣有事說」成為日本的國安議題，鄰近台灣的沖繩島民感受尤其深刻，擔心「台灣有事」沖繩難以置身事外。日本的民調顯示，近8成沖繩人「擔心捲入美中對抗的台海衝突」，比例遠高於日本本土。

岸田內閣針對「台灣有事」展開各項兵推，包括如何安置避難的沖繩等外島居民及流亡的台灣民眾。沖繩島民對戰爭的恐懼，比日本本島居民更高，由於1945年沖繩戰役疏散計畫失敗，造成約10%至33%平民的死亡，遭日本政府遺棄的歷史記憶揮之不去。日本政府為取信沖繩民意，責成九州各地方政府於2024年度制定相關作業計畫，此為2022年底修訂的《國家安全保障戰略》明訂之要求。

台、日隔海相望，並無陸地相連，以色列與哈瑪斯衝突時所開設的「人道走廊」，都難以有效疏散加薩地區平民到一線之隔的埃及，台灣人如何能在「有事」時跨海疏散到日本？何況日本計畫先疏散日本人，如何兼顧台灣難民？以日本西南群島基礎設施，恐難承擔大量台灣難民湧入。

日本在法律上是對難民不友善的國家，6月20日「世界難民日」，易普索（Ipsos）針對29個國家的「支援難民行動」進行調查，日本敬陪末座。日本人支援難民的意識薄弱，承平時期台日友好，但「台灣有事」時日本的法律恐難對台灣人網開一面，大量收容台灣難民。

2022年約1萬2500名難民在日本申請庇護，但日本僅通過202人的申請，不過基於人道主義的考量，另允許1760人留在日本，與每年認定1萬名以上難民的歐美先進國家相較遜色不少，成功率之低世界之最。依據日本新修正的《出入國管理及難民認定法》，難民視同罪犯，允許政府驅逐申請3次難民身分但未獲通過的外國人，難民在日本的處境更形困難。

日收容難民世界最低

俄烏衝突後，日本雖以「準難民／避難民」的援助架構，接受逾2400名烏克蘭難民，但仍有許多烏東難民未能如願。少數取得「準難民／避難民」身分的烏克蘭人，難以符合《入管法》嚴苛的難民認定條件，很難長期在日本生活。日本「台灣有事」兵推雖想定台灣難民湧入問題，但恐難為台灣開設「人道通道」，台灣難民恐將如越戰結束後的南越人民，淪為海上難民的命運。

面對美、中競爭，蔡英文外交單邊押注美國，將台灣的安全寄希望於美日同盟的外溢效果，透過大內宣試圖使國人相信美、日相挺台灣，「抗中保台」有底氣，即使「台灣有事」，日本是台灣的退路，忽視民進黨政府兩岸政策的危險性，在總統大選中，不思檢驗自視為「務實台獨」的賴清德「和平保台」之虛實。「台灣有事」無路可退，此不是民進黨口口聲聲的中共「認知作戰」，而是關係2300萬人民安全的嚴肅課題，賴清德應回應多數選民的不安，不要再虛應故事。

與安倍同屬「清和會」的日本前首相福田康夫提醒，日本憲法規定通過對話維持和平，絕對不進行戰爭。出兵台灣不在日本防衛政策的選項中，國人應務實探索如何維持「兩岸和平」才是正途，要解決兩岸歧見，不能靠互相仇視，應首重對話，全面恢復兩岸各項交流，此為兩岸關係的根本要務，不要妄想「台灣有事就是日本有事」代表日本出兵護台，對日本兵推設想如何應對「台灣難民問題」，不能無感。