民進黨總統參選人賴清德20日為立委參選人站台時，喊出2024年讓民進黨國會過半，可以穩定台海和平。賴清德說得臉不紅氣不喘，問題是，有多少人會相信？

過去7年多，完全執政的民進黨在立法院的席次過半，可謂心想事成，而且近4年來賴清德還是副總統，然而，民進黨的治理卻把台灣帶到《經濟學人》所稱的「地表最危險之地」的局面！台海陷入幾十年來最緊張的狀態，和平何在？

人民給了民進黨那麼高的信任、那麼多的權力和資源，結果民進黨回報給社會的卻是延長義務役役期、增購城鎮巷戰的武器，還一度要將16歲以上學生列冊參與動員計畫等，讓百姓陷入戰爭的恐慌。

前幾天，賴清德到陽明交大演講，天花亂墜開一堆空頭支票，有學生直球對決問賴，民進黨完全執政，仍有許多法案未通過，這要如何說服人民繼續支持？賴清德回應，國會是跨黨派的，立委凝聚共識、落實執行很不容易，所以立法院多個法案沒辦法很快通過。

賴清德推諉卸責的功夫真是一流！國民黨和民進黨都曾經完全執政，根據政治粉專統計，在兩黨各自完全執政期間，在立院協商無共識的法案各有600多案，面對無共識的法案，民進黨強行三讀通過的比例高達88%，國民黨時期則為6%，連民進黨的零頭都不到。所以，只要是民進黨想通過的法案，沒有不能通過的，賴清德就別再賴給其他政黨了。

民進黨連兩屆在立院都是席次過半，但綠營立委只是蔡政府的橡皮圖章，表現那麼差，賴清德憑什麼說服民眾，再給民進黨完全執政、國會過半？人民不會再上當了！