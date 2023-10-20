民進黨再度執政8年，外交、兩岸關係一潭死水，現在又進入「垃圾時間」，外交部與陸委會只能以抨擊前總統馬英九刷存在感，證明自己的剩餘價值，大選前再找「馬維拉救援」，但其指控完全不符普世民主價值與一般認知，淪為政治跳梁小丑。

馬英九訪問美國，應邀在紐約大學發表演講，身為卸任總統及台灣指標性政治人物，面對美國學術界精英，他的演說必然觸及美中台三邊關係的核心議題，這也是與會人士最渴望的第一手資訊。但民進黨絲毫不能見容不同的主張，企圖醜化、抹紅馬英九，結果卻是自爆欠缺國際政治專業及民主素養。

據報導，馬英九建議美國與國際社會應扮演鼓勵兩岸和談的角色，強調「九二共識」是兩岸和平的護欄，台灣的新總統應反對台獨、接受九二共識，兩岸和平才有可能。馬英九也指出，部分美國人士意圖「把台積電當武器」、「讓台灣變成第二個烏克蘭」。一位在場人士形容，馬英九的客觀、忠實論述當場並沒有引起特別的反應，但消息傳回台北，民進黨卻莫名震怒，對他展開鋪天蓋地的攻擊。

外交部嚴厲指控馬英九明顯悖離事實與國內民意，刻意迎合中方立場，部長吳釗燮更身先士卒引述不知名的美國政治人物說，「政治不跨過邊境」，還強調這是民主國家的通則。

美國前國務卿季辛吉是受到全球普遍尊重的外交家，主張美中應接觸和解及避免衝突，與美國當前反中氛圍格格不入；他也毫不忌諱接受中共領導人習近平為他舉行的百歲壽宴，沒有美國人會控訴季辛吉逾越了「政治不跨過邊境」的紅線。

吳釗燮泡製的民主國家通則根本是打著民主大纛遂行反民主行動，民進黨府院黨總動員，修理馬英九就是要製造政治恐懼與寒蟬效應，徹底破壞了憲法保障的言論自由，也充分暴露出民進黨打心底就不尊重卸任總統，更看不起一般民眾的智慧，以為壟斷話語權就能壓制異議。

美國前國家安全顧問歐布萊恩主張，若台灣每個平民都配備AK47步槍，中共一定會重新思考入侵台灣的決定。無獨有偶，爭取美國共和黨總統候選人提名的億萬富豪創業家拉馬斯瓦米也曾建議發步槍給每個台灣家庭，以防中國大陸入侵；他更進一步表示，一旦當選，會以4年時間實現美國的「半導體自主」，之後大陸對台灣的威脅就與美國脫鉤。

歐布萊恩與拉馬斯瓦米在美國不是泛泛之輩，有一定的政治地位與聲量，對於這種不利台灣的論點，馬英九表達關切、憂慮有何不當之處，民進黨卻在國內發動認知戰，誣指馬英九告洋狀，散布「疑美論」。

更荒唐的是，陸委會也加入戰火，煞有介事發表四點聲明，硬是將馬英九呼籲接受九二共識，兩岸和平才有可能，扭曲為接受中共的「體現一中原則的九二共識」、「竟然迎合中共主張」、「與台灣主流民意背道而馳」，其用心之險惡，手段之卑鄙令人不齒。

面對民進黨歇斯底里的反應，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬英九感謝美國長年的支持，但不歡迎部分美國政客把台灣「武器化」，說出了絕大多數民眾的心聲，吳釗燮身為外交部長居然反過來「感謝」不把台灣安危放心上的美國鷹派政客，台灣人真是「養老鼠，咬布袋」。

吳釗燮最近確實顯得焦慮不安，更荒腔走板把美豬問題扯上疑美論、反美論，甩鍋在野黨或國外勢力。誠如前立委郭正亮所言，台灣有這種外交部長真是非常不幸！

（作者為資深媒體人）