政治認同分歧對立的台灣，每到選舉期間，不同陣營的相互攻訐此起彼落，令人心驚。然而比單純「政治對立」更可怕的，則是包裝著族群、省籍、血緣的種族歧視言論。尤其是部分綠營人士動輒叫不同意見的同胞「滾回中國去」。他們先把「台灣」與「中國」說成完全對立的兩個概念，然後把「台灣人」變成自己專屬的標籤，把對方就打成該「滾回去」的「中國人」。

這種論調隱含著：只有跟我們（綠營）同樣觀點的，才配稱為台灣人！政治意見不同可以辯論、批評，但大家明明都是中華民國國民，都是居住在自由地區的台灣人，憑什麼有人可以叫人滾？

最近，前總統馬英九在美國紐約大學演講，呼籲美國應該鼓勵兩岸對話、謀求和平，並批評部分美國人士拿台灣當武器，期待台灣變成第二個烏克蘭。馬英九的論點與綠營立場不合，引起民進黨與綠營人士反彈批判是可以預期的，其實也是民主社會正常的對話。但有人竟然不就事論事，以「中國人憑什麼代表台灣人？」為題，說馬英九是中國人，所以沒資格談這個議題。 而所謂「馬英九是中國人」，則是引用馬英九今年在南京中山陵所說「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫」的話語。雖然沒叫馬前總統「滾回去」，但其實意謂著「自命中國人，就沒資格發表對台灣前途的見解」。

「我是中國人」這種文化血緣認同的話語，連從前擔任陸委會主委的蔡英文都曾說過。怎能說，認同自己是中國人，就沒有對台、美政治發言的資格呢？把人抹紅抹黑，否定其公民資格，卻避開真正的政策對話，這是最糟的政治語言。而且，使用這種近乎種族主義、排外主義的修辭，更惡化台灣社會的對立分裂。

不只是政治，社會生活中也經常出現這類的歧視語言。多年前一位學校老師，於課堂上大罵某位學生「滾回印尼去」，因為該學生的母親是印尼籍人士。之後，新移民團體要求政府機關處罰，但由於法規不夠完善，這個事件無疾而終。台灣人明明溫和善良又包容，可是就是有一小部分人動輒把別人當「外人」，否定人家的「台灣人」資格。

馬英九或許不怕被人當「外人」攆出去—他可是拿過700多萬票，以至今尚未被超越的58.45%得票率當選總統的人。然而，其他成員，特別是少數族裔、新住民（一代、二代），面對這種「你不是台灣人」、「滾出（回）去」的仇恨語言，心中的畏怖與壓力，可見一斑。

本月，日本的地方法院做了一個深富意義的判決。某個日本人貼文咒罵在日本居住的韓裔居民「日本之敵，馬上滾回祖國去！」。被咒罵的崔姓第三代韓裔居民提起民事訴訟請求賠償，指稱此等仇恨言論嚴重侵犯其人格權。法院判決，此等言論已經違反日本在2016年制定的《消弭對非日本祖籍者之歧視言行法》及憲法第十三條保障的人格權。雖然該法沒有直接規定罰則，但此等言論已是超過社會普遍允許限度的侮辱行為，也造成原告嚴重的精神傷害，因此判賠100萬日圓。這位崔姓韓裔女性在判決之後表示自己對這個判決感到非常寬慰，希望本判決能夠遏止將來的傷害。

看看，保守的日本，都能針對移民（外籍住民）制定這樣的法律，做出這樣的判決；自命有著多元文化，海納百川的台灣，如果還要學76年前麥卡錫惡搞的「非美調查委員會」（House Committee on Un-American Activities），動輒指摘國民「非美國人」（Un-American），豈不汗顏？

期待在這次大選以及日後的台灣，再也不要看到「滾回XX去」這種惡劣的族群仇恨言論了。它或許可以激起一小部分極端政治狂熱者的恨意，但增加不了新的選票，還會增添社會的仇恨。近來世界各地的族群衝突、戰爭、仇恨，難道還不能讓我們警惕嗎？

（作者為國立政治大學法律學系副教授）