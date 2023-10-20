「兩岸」這個詞彙的敏感是政治性的，在中國大陸做生意，不能沒有這種神經。陸商最近在一些對外的文件上主動刪除了「兩岸」這兩字，免得在申辦政府相關計畫時徒增困擾。

這種心理的藩籬在國際上叫「非貿易障礙」，雖然世界貿易組織（WTO）禁止此一單邊設限措施，但美日歐等強國都還存在。白紙黑字上看不到禁止別國的產品或服務進入的規定，但抱歉，政府一旦不讓進就是不讓進，隨便可挑的毛病存在官員心中，民間廠商做貿易時也都心知肚明，別自討苦吃。

蔡政府執政以來，兩岸相互關掉溝通大門，其中還刻意地增高了交流的障礙。近8年了，兩岸政府互不信任，民間雖然心是熱的，冷眼旁觀了這麼久，再熱的心都會被澆冷。「明年蔡英文會繼續當總統嗎？」最近在大陸旅行經常被問到這樣的問題。他們不知道台灣的總統只能做兩任，但擔心民進黨再這樣搞下去，大陸同胞要到台灣的路會愈來愈遠，台灣貨要通過大陸的門也會愈來愈窄。

沒有一個國家會容忍你去大賺他的錢，卻每天跟他做對；同時，也沒有一個國家會忍受別人不顧他的尊嚴，動不動就對他文攻武嚇。如果美國也要求台海維持現狀，那麼是大陸或是台灣改變現狀的呢？現狀是九二共識嗎？一中各表嗎？為什麼馬政府時期台海可以和平，而蔡政府卻不行呢？為什麼蔡英文再三說和平是台灣唯一的選項，中共就是不信呢？為何賴清德若接任總統，大家會更看壞兩岸關係？這是兩岸人民得靜心思考的一連串涉及國泰民安的問題。

中國大陸讓利台灣的ECFA到底會不會被取消？北京當局拉了這個弓，卻把它的箭延到明年台灣總統大選前一天才可能放。中國作為世界大國，可以給台灣穿的小鞋不少，政治、經濟、軍事、外交、文化各個層面，明的暗的，防不勝防。蔡政府執政7年多，花在軍事採購的費用超過1兆元，這些錢若能省下一半用在民生福祉上該有多好！當武力不足恃時就得有文攻的智慧，新加坡比台灣小得多，他們卻可在世界強國中悠遊，人家能，為什麼我們不能。

美國政府給台灣總統參選人的第一道考題是維持現狀。中國大陸政府對於台灣何苦缺乏大國的信心。中美對抗在可預見的將來不會中止，大陸的軍艦戰機也很難不穿越海峽中線。飛吧！航吧！但事必有故，行必有因，說清楚吧！別像大陸現在一些電視台仍然播放著國共內戰相互殺伐的連戲劇了，都超過70年了，還不能忘記傷痛？

人民的心和政客的心不同，希望兩岸懷抱善意，向前看。政客不該讓兩岸人民的心理距離愈來愈遠！

（作者為國家公益發展協進會理事長）