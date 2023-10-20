原本在美國穿梭下有望緩和的「迦薩危機」，在迦薩醫院被炸，造成800多人傷亡的慘劇後破滅。以色列雖提出「證據」論證是對方下手，但無法取信於阿拉伯人。埃及、約旦、巴勒斯坦取消了與拜登總統的會晤，拜登中東之行只能以幫以色列打氣後結束。雖然拜登成功勸說以色列開放人道救援物資進入迦薩，但能否以當年911事件後美國憤怒出手，結果陷入20年反恐戰爭的教訓，說服以色列當局謹慎從事，恐怕不容易。

事件發展至此已成難解之局，因為仇恨正向全球蔓延，挺以、挺巴的兩極分化愈益嚴重。現在即便哈瑪斯願意無條件釋放人質，以色列也很難停止攻勢、收兵回家，因為報復主義者的怒火還未平息。

然而若繼續報復，隨著迦薩地區的慘重傷亡，挺以色列的西方國家將被批評為漠視人道主義危機、偽善與雙重標準。恐怖主義的陰靈也將快速滋長、擴散。美國國務院已發布罕見的「全球警戒」旅遊警示，警告美國公民可能發生恐怖攻擊與反美示威，應保持警覺。

但這還只是短期，長期來說，另一次911事件，也就是大規模針對美國或西方世界的恐怖攻擊可能正在醞釀。誰能安撫那些失去親人的巴勒斯坦人悲憤的心？誰能擔保巴勒斯坦裔或同情巴勒斯坦的歐美人不會在多年後伺機報復。如果美國可以用「自衛」支持以色列報復的正當性，「聖戰」之類的口號同樣提供伊斯蘭世界報復的道德制高點。

恐怖攻擊很難防範。正如以色列雖投入大量資源，哈瑪斯仍能成功發動突襲。美國從阿富汗撤退後，已將戰略主軸從反恐戰爭轉移到與中國大陸競爭，壓縮了反恐的情報資源。如果恐攻威脅愈益滋長，現在的情報與國土安全部門能否應付，是個問題。

在這樣的局面下，台灣應如何自處呢？雖然許多台灣人因挺美而挺以色列，支持以軍轟炸的報復行動；但如果更了解國際局勢，將體認到一旦台海戰爭爆發，台灣處境將更像迦薩，而不是以色列。台海封鎖，台灣同樣可能遭到斷水、斷電、斷訊、斷糧，北北基桃的居民同樣可能被警告要撤到中南部；要打社區保衛戰的黑熊勇士則將像哈瑪斯一樣在廢墟中還擊。「今日迦薩，明日台灣」可能過慮，但衡諸地理環境與戰爭情境，或許比「今日烏克蘭，明日台灣」更接近真實。

這並非表示台灣要挺巴勒斯坦，台灣無須在複雜的中東局勢中表態，但《國際人道法》（即《戰爭法》）不容觸犯，絕對是台灣應該堅持的立場。這立場不能因地緣政治利益改變，而該視為小國在大國競爭中安身立命的根本。蔡政府沒有藉這次機會宣示，可惜了。（作者為台灣國際戰略學會執行長）