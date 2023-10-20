台積電17日宣布暫不考慮進駐龍科三，活生生將吵了一年的台積電設廠事件打回原形。可笑的是，當初自稱「愚公移山」、爭取設廠的民進黨立委鄭運鵬，迫不及待召開記者會，指責桃園市長張善政不作為；國民黨則駁以把設廠當選舉紅利騙選票。孰是孰非其實不難理解，正應驗了「見笑轉生氣」這句俗諺。

鄭運鵬芭樂票跳票

台積電2奈米以下先進製程若真在龍科三設廠，相信不只桃園人雀躍，曾任行政院長的張善政必樂觀其成，撇開選舉不談，「理工男」市長太了解先進製程對桃園科技進階、翻轉格局的重要性，豈會捨此他就？問題是，理想太豐滿，現實太骨感，去年「九合一」選前民進黨玩什麼把戲，理路很清晰。

去年10月底操盤桃園大選的原市長鄭文燦聯手市長候選人鄭運鵬，從中央到地方分進合擊，費時逾1年「成就台積電先進製程選址桃園龍潭園區」。但事實證明，選前一個月釋出的「大利多」，最後是憑空捏造的「大騙局」。

鄭文燦說，2021年10月在桃園市議會總質詢被問及龍科三進度，「若未來三期開發案獲科技部同意，市府會積極協助中央。」前腳才證實台積電落腳，給外界園區已就定位，水電、人才、土地都不是問題的印象，後腳卻自打臉，原來三期開發案竟是空中樓閣。

事實不就如此。去年當證實台積電落腳桃園，外界質疑龍科無地可用時，11月3日閣揆蘇貞昌就大陣仗挺進龍潭園區，宣布啟動三期開發計畫。只見蘇揆大手一揮，眼前農地就成了開發區所在，最後也成為龍潭人的夢魘。

眾所周知，「九合一」大選前，蔡英文總統堅定支持林智堅選桃園市長，但沒料到小英男孩論文抄襲，還死不認錯，直到學位被撤才辭選，民進黨時間緊迫下只好找二軍鄭運鵬代打。為翻轉低迷選情，所謂設廠案，說穿了就是民進黨不惜拿產業信譽及風險當賭注，製造一齣先說先贏的荒謬劇，選後設不設廠已無關緊要。

但民進黨騙選票在先，台積電證實不設廠在後，民進黨不僅不承認選前政治操作，還「做賊喊捉賊」倒打張善政一耙，既有失厚道，更缺政治良心。桃園市都發局長江南志認為，面對一塊不成熟園區，政府應把徵收或園區開發處理完再招商，先敲鑼打鼓，但連竹科規畫都付之闕如，不是騙局是什麼？

拉企業入局打選戰

當蘇貞昌指點江山時，卻不知圈地160公頃，其中8成屬私人土地，且3000多人受影響，連學校都要遷離，如此不正是典型亂開芭樂票，選輸後還可推給對手，這樣的伎倆也只有民進黨做得到。再說，台積電設廠本就有國際布局考量，今年4月台積電高雄設置7奈米、28奈米2座晶圓廠計畫生變，後者落腳日本熊本，讓高雄設廠成「港都傳說」，但外界指責陳其邁「不作為」了嗎？在全球記憶體庫存全滿、美加劇抑制大陸晶片發展之際，收縮戰線無非是現實考量。

民進黨為打選戰，無端將產業拉進戰局，不僅有失政府格局，對台積電失禮，更是對桃園鄉親的不敬。蘇貞昌酸「選對人很重要」，的確，桃園市民還好選了腳踏實地、不會滿口政治謊言的張善政，否則今天不僅台積電，恐怕許多大廠遇上如此草率魯莽的執政黨，都只能啞巴吃黃連，吞盡悶虧了。

事實上，桃園政黨輪替後，外界看到的是新市長一步一腳印、勇於任事的踏實作風。執政百日，綠媒民調顯示，市民滿意度達7成，光榮感更高達81%，居六都之冠。張善政曾任閣揆，不會無視桃園具有的高科技肌理，更懂得運用全球新科技來壯大、提升桃園的願景。

張善政上任後，已透過經發局、地政局，配合中央政策節奏與地方戮力溝通，希望化不可能為可能。這正是接地氣的作風，明知不可為而為的作風，與民進黨大噴政治口水、騙選票的作為大相逕庭。2024總統大選將屆，執政8年的民進黨至今仍不改選舉治國。人民眼睛是雪亮的，拿產業當墊背，以此製造吸引產業投資及滿足地方需求的假象，終究會露出馬腳被人民唾棄。