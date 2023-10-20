日前美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格訪台，並與3位主要政黨總統參選人分別見面，傳達美國所關注的優先事項。這是她上任8個月內3度訪台，頻率之高史無前例，顯現美方對於台灣的高度重視。

尤其羅森伯格與3位總統參選人都已在台美會見過了，這次再來台會面，引發外界矚目。羅森伯格表示，她還要進一步理解3位總統參選人的台灣願景，她也再度強調，美國反對單方面改變現狀，包括不支持台灣獨立，同時呼籲兩岸展開對話。「反對單方面改變現狀」是美方一貫立場，此次羅森伯格還加上「不支持台灣獨立」的說法，這就凸顯了美方的關注點。由此可推論，當前美方仍不放心賴清德，因為侯友宜與柯文哲都沒有台獨問題。

進一步分析，反對單方面改變現狀的立場就是大陸不統與台灣不獨，其內涵已包括了不支持台獨，為何羅森伯格這次來台還要再度強調？若在此框架下，兩岸簽訂不改變現狀的和平協議，這正符合羅森伯格的兩岸對話說，但美方必定還有更深層的憂慮。

首先，近日以色列與哈瑪斯的衝突愈演愈烈，雙方已傷亡數千人，情勢還有繼續惡化的趨勢。美國也分別派遣了兩個航母戰鬥群「艾森豪號」與「福特號」前往地中海東部以色列附近的國際水域待命，以便向伊朗與黎巴嫩真主黨發出威懾信號；同時五角大廈還在考慮，在以色列附近部署美國海軍「巴丹號」兩棲攻擊艦，以便在必要時提供額外的支持，可見美方關注以巴衝突的力道非同小可。

再者，因為哈瑪斯與黎巴嫩真主黨的背後都是伊朗在支持，而黎巴嫩真主黨已對以國發動零星攻擊，使得以色列南北受敵，情勢甚為不利。伊朗多次強調，如果以色列在迦薩走廊的行動繼續下去，伊朗將不得不進行干預，屆時中東地區將更難以收拾。

值得關注的是，因伊朗長年受到西方的抵制，導致其與大陸建立了緊密關係，在此俄烏戰事未平，以哈硝煙又起的關鍵時刻，若台海再生波瀾，自然不是美國所願見，甚至難以招架。因而此時美方必須對賴清德曉以大義，希望他不要在選舉期間脫線演出，引發事端。

其實，台美之間的溝通管道暢通，為何羅森伯格這次還要親自訪台？主要當然是向北京輸誠，美方先以壓制台獨來釋出善意，期盼大陸能降低伊朗參戰的念頭，以減輕美方的壓力，這應是羅森伯格此行要再見3位總統參選人背後的真正目的。

由此可見，俄烏、以巴衝突和台海情勢的緊密聯動性，牽一髮而動全局。此刻，非綠陣營當把握時機，向選民凸顯戰爭的危害與和平的可貴，並與美方攜手，共同打擊台獨。

（作者為亞太綜合研究院院長）