美國總統拜登鎖定中國大陸AI新禁令山雨欲來，目的在於全力防堵中國企業（以下簡稱中企）海外取得輝達AI晶片，舊禁令是禁止尖端AI晶片出口至中國，但對速度較慢的降規版本晶片並無限制，中企開始利用第三地來取得先進版本晶片，拜登政府為了阻絕中東、新加坡等地成為轉運破口，再度使出一連串的「科技擊殺鏈」防堵中國AI晶片發展。

拜登AI新禁令包含「美國政府限制向中國出口AI晶片」、「美國公司向中企出售AI晶片或相關設備採特許制」、「限制超過一定水平規格的AI晶片出口」、「AI晶片製造商須取得許可證，才能向伊朗及俄羅斯等受美國武器禁運限制的國家交易」。

美國為了封鎖中國取得先進人工智慧AI晶片使出渾身解數，但是中國已跟沙烏地阿拉伯合作AI、阿布都拉國王科技大學的華裔教授研發阿拉伯文大語言模型、香港中文大學及深圳市大數據研究院負責AI技術，可說涵蓋產業交流、語言模型、技術層面三大面向，迫使美國對於「中沙合作」再掀「華為恐慌」，為了限縮中國取得更多AI晶片，預估祭出以下三大壓制戰略執行新禁令。

限制中國使用美國雲端服務

美國目前企圖圍堵亞馬遜AWS等雲端服務，避免成為中國掌握AI資訊的漏洞，同時亦能開放其他國家取得相關功能，進而要求提供美國AI配合的雲端業者，新禁令需獲政府授權才能提供服務給予中國用戶，恐將影響微軟、谷歌以及亞馬遜等；美國政府認為這套壓制手段，有效圍堵過去限制晶片輸出導致中企無法買到美國晶片的伺服器，卻又透過雲端服務存取晶片運算產生的資源，祭出「天網阻絕」限制中國使用美國雲端服務存取AI技術。

納入所有市場進行AI晶片管制

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）主任艾倫表示：「中國公司正在從海外採購用於數據中心的晶片」，可見美國政府洞悉中國取得管道，今年8月通知輝達與超微兩大AI晶片企業，公告中國的限制措施，新禁令防止擴及其他中東等國家，包含輝達、超微、英特爾晶片銷售也會受限；美國一旦針對AI晶片管制新規擴大對象，會以國家安全凌駕市場機制，為了阻止中國取得尖端科技強化軍力，使出「地推包夾」納入所有市場進行AI晶片管制。

切斷中企海外事業輾轉取得AI晶片

拜登政府早在去年初期實施晶片技術出口規範，中企的海外子公司可以自由取得被管制的半導體，迫使高階晶片輕易透過私下走私，或是遠端方式斬獲相關資訊，新禁令顯現美國政府要讓中國無法取得頂尖AI技術決心，斬除中企海外子公司以及其他21個國家繞道取經；美國商務部長雷蒙多指出：「目標是在限制中國取得可能在AI與精密電腦上促成突破的先進半導體。」防堵中國透過第三地來轉運晶片，美國考量在關鍵防衛技術結合軍事戰略應用的一切可能，便以「迂迴之計」切斷中企海外事業輾轉取得AI晶片。

美國全面更新針對中國的AI禁令已是箭在弦上，切斷中國獲取軍用先進半導體目標而以壓制手段來徹底實現，美國商務部正式宣布擴大禁止輝達晶片銷往中國，導致輝達的 A800 和 H800 晶片首當其衝，美國對中國半導體封鎖「破口」顯然已經採取激進作為。

然而，中國華為今年9月在美國圍堵政策之下，仍然發表7奈米5G智慧型手機震驚國際，引發美國華府制裁中國北京高科技發展的「失能說」，因此企圖再頒新的禁令以求「敗部復活」，斬斷華為在全球佈局的產業鏈。

華為在半導體及電信技術不斷突破已是中國電子科技龍頭代表，從美國前總統川普上台後就屢屢突圍成功，加上台灣廠商已被披露承包華為工程，未來中國應會利用「空殼公司」窗口或「非原廠」軟體等，透過台灣來做AI晶片的兩岸跳接。中國大陸一旦借力使力與台灣公司合作，吸引科技大廠在大陸設立子公司，藉此來做技術轉移過渡對岸，造就台灣科技公司在中國Ａ股市場掛牌，美國在圍堵中國半導體的戰略恐怕會出現破口。

大陸廠商為了反擊美國政府這波新禁令早已提前「囤貨因應」，況且大陸已經具備國產微處理器（GPU）能力，即便遭受美方科技壟斷升級，反而激發國產晶片發展動力，可能「愈禁愈旺」進而造就萬家齊放的全新格局；大陸廠商目前已經囤足數量，就看拜登政府如何推石上山。

對於美國收緊對中國的半導體出口管制，也引發中國的不滿，大陸商務部批評美國濫用出口管制措施，實施「單邊霸凌」行徑。大陸商務部發言人就抨擊：「美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方對此強烈不滿，堅決反對。」中國外交部發言人毛寧也表示，中方已多次就美國對華晶片出口管制表明立場。「美方應當停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，停止擾亂全球產業供應鏈穩定。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。」

在美中科技戰再起的時刻，是否會影響到當前戰火連天的國際社會，從科技到軍事領域，全球已經被牽連在這一連串的事件中，這種隱性的第三次世界大戰將如何發展，顯然是全球最關注的事件之一。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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