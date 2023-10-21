蔡英文總統在今年國慶文告中，細數過去七年多的政績。關於能源轉型現況，只有短短三段話，分別提到能源供應、綠電進展及2050淨零，並強調能源轉型只能快、不能慢。然而，解析政府的能源轉型進程後，卻可發現真實的現狀，並非全如總統所言，甚至出現「既不綠、又不快」的難堪窘況。

而身為民進黨總統候選人的副總統賴清德日昨發表能源政策，雖鬆口不排除運用核能，卻又設下「未來新技術如果有辦法解決核能安全及核廢料問題」的先決條件，顯然仍無視台灣能源轉型失敗的現實。

首先，蔡總統說「剛接任總統時，臺灣的電力備轉容量率，曾經最低只有1.64％。但這七年多來，我們大幅提高能源供應，也全力推動能源轉型，終於在去年迎來了轉捩點，讓綠電的總發電量，首度超越核電。」蔡總統上任之初，正好遇上核一1號機與核二2號機受政治因素干擾而停止運轉、核一2號機則因用過燃料池滿載，於運轉執照到期前兩年（即2017年6月）便停止運轉。期間確實出現「瞬時」電力備轉容量率偏低的情況。

不過，多年之後，情況其實未見好轉。備轉容量率在去年4月27日最低曾降至2％，今年7月21日最低也曾來到3％，都是屬於「供電警戒」的狀態。更有甚者，2021年5月至2022年3月之間，不到一年即發生三次全國性大停電，肇因正是備轉容量率過低。

在能源供應方面，經濟部與台電透過《長期電源開發方案》，確實於蔡總統任內新增了不少發電機組，其中也包含馬政府時期便已規畫的機組。但整體的能源供應真的提高了嗎？其實並沒有！

根據經濟部歷年出版的《全國電力資源供需報告》，公、民營電廠於2016至2023年總共新增11部燃煤與燃氣機組，總裝置容量為828.3萬瓩；不過，除役機組達15部之多，總裝置容量為785.6萬瓩。換言之，蔡政府在八年內僅擴增42.7萬瓩的供電能力，相當於32億度的年發電量，明顯無法滿足用電成長的需求。

因此，總統口中的「大幅提高能源供應」應是指再生能源。2016至2022的七年間，整體再生能源裝置容量從473萬瓩增為1,413萬瓩，增幅達200％，不可謂不多；但檢視實際發電量，則是從2016年的127億度增為2022年的238億度，增幅遠不如預期。不過，在僅剩三部機組運轉的情況下，核電發電量降為237億度，也成就了蔡總統口中的綠電轉捩點。

值得留意的是，過往七年間，全國各式能源發電量總計增加了240億度，在核電逐步退場的情境下，火力發電持續成為供電主力，同一期間的發電量增加211億度。在新增電力裝置容量極度有限的情況下，原本負責中載電力供給並可接受機動調度的燃氣機組，必須「變身」為基載機組。可供調度的機組數量減少後，使得備轉容量率受到大幅壓縮，也讓缺電夢魘揮之不去。

蔡總統又說現在光電發電量大增，不用擔心夏季午後缺電，傍晚的尖峰時段還能維持7至10％的備轉容量率。事實上，如此樂觀的備轉容量率僅為預估值，不僅納入慣常水力與抽蓄水力的所有裝置容量，且具備沒有任何機組發生故障的前提。

但根據過往經驗，大停電通常不會在所有機組都完好的情況下發生，一旦用電尖峰出現，且遇上水量不足或任一大型機組停機待修，7至10％的備轉容量率將會只剩「安慰劑」的功能，無法反映出真實且即時的備轉容量。

最後，蔡總統強調世界正急起直追「2050淨零轉型」的目標，卻又說臺灣的再生能源發展、儲能網絡建構，和電網韌性強化，只能快、不能慢。總統似乎認為再生能源搭配儲能，就足以讓我國達到淨零轉型，無須考量全球多國都已將核電列入淨零選項的事實。總統並未詳述電網韌性如何有利於淨零，在此反而凸顯再生能源電力的大幅提升，可能對電網穩定性造成衝擊，所以韌性需要強化。

另一方面，2015年之前，即使用電量逐年攀升，在三座核電廠六部機組正常運轉下，我國火力發電的占比都能維持在78％上下。自從2014年底核一1號機提前停止運轉後，我國火力發電占比便開始超過80％，而且年年如此，今年前八月的占比已達83.9％，是近五年新高，勢將導致排碳量持續上升，也拉遠了淨零目標。

整體而言，「棄核就火」不夠綠、綠能發展不夠快，已成為政府能源轉型的軟肋。卸任在即的蔡總統必須面對能源轉型失敗的現實，並在僅剩的任期內做出快速有效的政策調整，千萬不要留下難以收拾的爛攤子給繼任者承擔。