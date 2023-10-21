高低起伏的馬鞍牆、意趣盎然的六角亭、佈局嚴謹的三坊七巷......閩南大地上的古厝建築不僅凝結著歷史，而且在新業態的帶動下煥發新生。一座座古樸雅致的建築吸引了來自台灣台中的郭屹凡在此扎根，他將咖啡店開進古厝裡，隔扇窗欞中飄出了咖啡香。

說起選擇定居福州的原因，郭屹凡坦言氣候是他最先考量的因素。「福州跟台中的天氣比較相近，作為一個怕冷的人，這裡的環境讓我很舒適。」隨著對福州的深入瞭解和接觸，郭屹凡逐漸愛上了這「有福之州」，「福州美食很多，飲食習慣比較接近，更讓我著迷的是這裡深厚的歷史文化底蘊。」

漫步在古厝建築群，郭屹凡饒有興致地介紹起福州的古厝文化。「比較著名的有三坊七巷、上下杭、煙台山......我的咖啡店就開在上下杭。」上下杭早年是福州的商業中心和航運碼頭，曾經以繁華商業而聞名，郭屹凡稱這裡「兼具歷史文化氣息和熱鬧的煙火氣」。

回憶創業初期，郭屹凡感慨頗多。「一開始面臨的是語言問題，轉換不同的表達方式需要一個適應過程。」剛來時，郭屹凡在參加一個咖啡展會時鬧了個「笑話」，「跑了四家商場都沒有買到『免洗杯』，後來才知道，大陸這邊是叫『一次性紙杯』。」這些小插曲並沒有動搖郭屹凡在福州定居的決心，反而讓他「覺得挺有趣的」。

「幾年前福州的咖啡氛圍沒有現在這麼好，我卻覺得這是一個機會，讓我能跟這座城市一起成長。」郭屹凡清楚，創業需要破釜沉舟的決心和勇氣，「只能往前不能後退」。

從最開始微信裡只有三個人到現在兩三千人，從一無所有到現在經營兩家店面，深耕咖啡行業八年有餘，郭屹凡已逐漸摸清了其中「門道」。「都說酒香不怕巷子深，但現在酒香真的怕巷子深，店面選址非常重要。」一家在上下杭，一家在朱子坊，郭屹凡說，店舖的選址少不了朋友的幫忙。「朋友讓我少走很多彎路，他們真的把我當福州的一份子，當成自己人。」

走進郭屹凡的咖啡店，牆面上的裝飾、手沖咖啡的吧檯......這些古拙的物件均是用曾經的舊門板改造而來。哪怕「以舊修舊」的裝修方式為郭屹凡帶來了許多額外成本，他也從未放棄「將咖啡文化與古厝文化相融合」的初衷，他說，歷史建築的保護需要有一定的規範性，有據可依才能讓古厝建築群真正得到保護。

如今福州的咖啡行業正值快速發展期，「感覺比前些年好了三四倍不止」，郭屹凡表示，咖啡行業正是他的興趣與專業所在，他會在福州沉澱下來，堅持做好這一個領域。

「每個行業在每個城市的發展都不一樣。」當被問及對後來者的建議，郭屹凡認為掌握一項專業技能是一個好的開始。「當創業的門檻越來越高，想要瞭解一座城市、一個行業，不如從就業開始。」

（本文來源：中新網）