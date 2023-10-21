﻿近日台灣有職籃打假球的疑案，引起各方關注。但是目前進行的總統大選，4位參選人也都有打假球的現象，只是台灣選民沒有察覺罷了。

最明顯打假球的兩位，是民進黨的賴清德及無黨籍的郭台銘。賴從政以來一直就主張台獨理念，此次為了勝選暫時改口，當然是在打假球，不值得相信。而郭台銘則為了創造聲量，不惜改變企業家形象，成為與粉紅大媽一起翻桌跳舞，其打假球的意圖至為明顯。

再來說說國民黨侯友宜及民眾黨的柯文哲，最近為了藍白合，研究未來誰將出任總統，鬧了幾個月仍然無法有結論，忘了他們原本政治改革的偉大目標。因為藍白兩黨都主張未來政府，應朝向「內閣制」的方向邁進，以摒除目前台灣的總統制產生的種種弊端，所以不爭取閣揆，而是爭取總統大位的現象，就是對「內閣制」的一場假球比賽。

如果藍白兩黨都同意合作，未來在勝選之後，要積極推動「內閣制」，那麼候柯兩人，目前應該都努力爭取未來出任總理（行政院長）的職位，而非目前的總統名位，因為未來總統將是一個虛位的台灣元首。

所以現在藍白兩位總統參選人，仍為未來的總統大位爭持不下，就證明他們原先提出的「內閣制」政府構想，只是他們騙票的虛擬政見，而他們真正追求的，仍是為害台灣的有權無責總統制，充分顯示了，他們在政治改革上打假球球的心態！

藍白兩黨目前為爭取的總統大位而演出的會談，及兩邊人士的勾心鬥角談話，再再顯示他們自私自利的島民心態，思毫沒有將台灣帶往大國發展的雄心壯志，徒然讓貽害台灣多年的民進黨，暗自竊喜坐收漁翁之利。

所以藍白合目前的二次會及未來的會面，其實都應該將討論及會商的重點，放在明年初的兩黨獲勝後，如何在短期中促成內閣制的實現，縱然要改變目前的總統制、或雙首長制，都需要時間及修憲等立法程序，但如藍白兩黨真有誠意，現在就應協商一個過渡期間，由總理（行政院長）掌握實權的完整架構，並決定真正轉換為內閣制的時間，及其過程。

如果藍白兩黨都同意未來轉向內閣制，並預定時程。那麼現在的總統大位之爭，就顯得沒有太大意義了。因為未來真正掌權的人，是總理（行政院長）而非總統，所以此次誰來出任勝選之後的總統，並沒有力爭的必要了！

現在藍白兩黨的繼續會面，應著重在勝選後至改制前的過渡時期，要討論出當選總統的政黨及人，應如何保證尊重內閣制的精神，與彼此的分工，而不是將時間浪費在正副之爭的無聊話題上。

以目前的實力言，國民黨就算是比民調輸了，只能屈就副總統職務，但只要保有組閣之權，那也是真正有政治斬獲的一方，何必在眼下就鬥得你死我活呢？

重要的是如果國民黨未來能掌有立院多數席位，那麼現在的會面就必須取得一些共識，例如未來總統將必須到立法院作國情報告。而未來閣揆人選的任免，也必須要有立法院的同意。而且這些共識必須向全民公開，在過渡期間由全民來監督藍白的真正合作。

在詐騙案盛行的現在，真的期盼參加大選的四位人士，都能拋棄打假球的心態，以真誠奉獻的初衷，展現誠意為困難重重的台灣，策畫可行的和平茁壯道路。

明年初的大選，選民要投票支持真正奉獻台灣的人，剔除那些專打假球而騙取選票的無良政客！

（作者為資深媒體人）

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