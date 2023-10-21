前兩天才信誓旦旦呼籲支持者：｢請把對我的愛轉給侯友宜｣，怎麼幾天後話鋒一轉竟變成：｢漢子變成汗子｣、三子合體，韓國瑜驚喊「我沒要你們支持侯友宜」、「侯友宜市長的真面目是什麼，我請大家看清楚」。

這是大部分綠色媒體所做的新聞標題及部分內容，於是乎沒看完全部內容的民眾誤以為韓國瑜轉性了？對自己說的話翻來覆去，尤其韓的話中又替柯文哲擦脂抹粉，更令民眾大嘩，難道韓國瑜是｢明侯暗柯｣？

這就是媒體厲害的地方，把一個人的話語顛倒、刪剪、扭曲到另一個層面；其實韓國瑜真正的意思是心疼侯友宜「努力到滿頭汗，所以叫汗子｣、｢大家都忘記了侯友宜有很多優點，所以我請大家看清楚，侯友宜真面目到底是什麼｣。

韓的確也提到了柯文哲，說柯見過最多的生與死，因為他是醫生；但後面兩句：｢郭台銘看過最多的鈔票；賴清德看過最多貪官汙吏｣，怎麼很多媒體都輕輕帶過甚至提都不提。

新聞界有位前輩歐陽醇教授，很多新聞從業員都曾是他的學生，他有一位名言：｢筆尖常帶感情，筆端常指良心｣。現在的媒體工作者，包括記者、小編、老闆，捫心自問，這樣的新聞處理方式，對得起自己的良心嗎？

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