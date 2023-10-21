台灣選舉已實施多年，近年來各政黨提名愈來愈民主化、制度化，提名作業從「長官」說了算，到黨員初選、民調，再經過黨內層層審核機制，整體而言，應該是朝向一個公平、公正、公開的機制。隨著政黨增加，彼此合縱連橫，既合作又競爭，也已成為常態。

回顧2004年的總統大選，選前連宋配的支持度曾高達52%，是陳水扁支持度26%的兩倍，但選舉的結果是陳水扁當選，這是民調不準嗎？還是民調時間尚早，易受到重大事件影響，未到投票日勝負難料？

針對2024年總統大選，目前歸納各家民調來看，若柯文哲、侯友宜、郭台銘3人都各自參選的話，民調都輸給賴清德；但任兩人搭配則看似皆有勝算，3人合作更應是充滿勝算，但前提是任兩人甚至3人間能否真正無私合作？如何將溝通結果落實，並形成制度，方為長遠之計。

選舉講求組織、經費、聲量，侯友宜、柯文哲、郭台銘3位雖各有所長，但顯然沒有一個人是各方優點兼具、優於其他人，所以那就必須妥協，絕不可能整碗捧走，否則還可能呷緊弄破碗，最後一無所有。

台灣許多民眾對民進黨施政不滿意，故近期數個月以來，皆有5成、甚至6成多的民眾期待政黨輪替，因此在野政黨合作就是回應民意。但即便如此，也千萬別誤以為選民就一定會投給非綠的組合，若是藍白合大戲持續成為歹戲拖棚下去，觀眾恐怕也會無奈地逐漸離去不再看此戲，甚至轉向再創綠色奇蹟。

國民黨是百年大黨，這次輸了總統恐得再等8年，侯友宜參選當然有輸不起的壓力，但只要民進黨沒贏，國民黨就不算輸；民眾黨柯文哲選總統是本小賭大，當選與否還得天時、地利、人和缺一不可。

如今，侯、柯雙方暫時談不出結果，但時間畢竟有限啊！無論如何，目前在野的主要目標就是訴求落實聯合政府的理念，清楚告訴人民不僅選總統的時候可以合作，未來若順利政黨輪替，行政院的組成、立法院的運作全都可以合作，共同籌組「全民利益大聯盟」。

在此同時，如何將立委席次最大化也應一併討論，既然組成大聯盟，總統、副總統參選人可為不同政黨提名之區域立委參選人輔選站台；當然，若該選區自己政黨已提名就各自努力，算是例外。

由於國民黨提名之區域立委較多，此部分國民黨應該相對占優勢。民眾黨為新興政黨，可強化不分區立委名單，若提名得當對人民具說服力，當選席次上看10席，三黨不過半時，將可在立法院發揮關鍵少數的功效，也為未來發展奠定更穩定的基礎。

（作者為民眾黨前祕書長）