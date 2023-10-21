以巴衝突加劇，外交部長吳釗燮前天才在立法院為撤僑到底有沒有妥善規劃、提前因應而對我拍桌，並堅稱是在連繫所有以色列僑民後，經其等告知不願撤離而做的不撤僑結論。只是24小時一不到，外交部立即髮夾彎，宣布撤僑。足見，政府螺絲掉滿地，處理戰亂、緊急應變等狀況荒腔走板，以致一日數變；也驗證「斷交部長」之稱其來有自，也當之無愧！問題是，在瞬息萬變的今日，政府和官員們如此不知不覺、後知後覺，真讓國人擔憂，也拜託行政部門深自檢討！

尤其，吳釗燮在國會殿堂與立委針鋒相對，惡言相向，已非頭一遭，更不是單一事件。對於過往的劣行不但不檢討改進，反而加碼演出，對於在質詢台的拍桌怒罵實在令人匪夷所思！

也難怪民間質疑就是因為民代點出其失職要害而惱羞成怒，想藉由怒罵、插話干擾，拖過質詢時間或轉移焦點，以掩飾其等無為、無能的事實和避免問題曝光？

事實上，相較於政府的無作為，日美韓早已行動，均已撤僑，中國大陸也是戒慎恐懼，但卻未見外交部有撤僑計畫，再加上媒體報導外交部決定不撤僑，我才憂心的詢問，保護僑民的相關措施是否已完備？僑民知不知道？外交部是否讓僑民有時間因應？換言之，就是政府的SOP到底做了沒有？尤其各國都已高度戒備心態處理此事，外交部門的預判與SOP是否務實？

沒想到，吳釗燮為此開嗆，對「無為、無能」的評論更是大為光火，甚至憤怒拍桌！如此藐視國會，視民意機關監督的憲政責任於無物的行政官員，還真是讓人大開眼界！只是沒想到，僅隔一天，外交部自己來個360度的髮夾彎，宣布專機撤僑；也等同打臉一天前才在國會囂張、跋扈演出的吳釗燮！

其實，民眾想知道的是行政部門有沒有專注本業為民服務。就拿撤僑來說，行政部門有什麼資格或依據拒絕僑民的要求協助？如果沒有，外交部憑什麼單方說了算？就算真有僑民不想撤離，對於希望撤離的僑民，外交部提出了什麼樣的協助？可以置之不理嗎？尤其戰火下兵荒馬亂，如何確保僑民能即時收到訊息，有足夠的時間應變，不都要預先完備，才能將損害降到最低嗎？居然連這樣的問題都不准問？還拿「持續觀察中」塘塞？更跋扈到在神聖的國會殿堂對民代拍桌、怒斥和要求道歉！

究竟要怎樣的不知不覺、後知後覺，才看不見各國對以巴衝突的危險評估和撤僑必要性？也才做出跟全球各國不同的決定？就算如同吳釗燮所說「以巴衝突不影響台灣」屬實，但僑民的安危不重要嗎？外交部的持續關注，解決了僑民的問題和需求嗎？

豈不知，民主國家以民為本，戰爭發生後，分秒必爭，萬一我國公民遭到波及，行政單位絕對責無旁貸。與其事後懊腦，不如預先防範。因此，外交部理應擬定標準程序，或至少讓僑民知道，什麼情況下該去哪？該找誰或如何因應？或外交部將如何協助僑民。這些不都是外交部早應完備並在備詢時逐一說明以公告周知的嗎？

居然我的好意提醒，換來吳釗燮的不滿反嗆、拍桌怒罵！還好的是，總算後知後覺的外交部願意面對問題。只是，也不免讓人質疑，難道現在是倒退回極權時代？不准監督政府？也不准提問？只能附和綠官們偏好的答案內容，設計問題提問？

也難怪綠官們如今這麼的肆無忌憚，動輒插嘴打斷質詢，以便拖過質詢時間，反正下了質詢台，有著綠營過半的優勢當靠山，又是一條英雄好漢？

（作者為立法委員）