藍白協商現在明顯陷入卡關窘境，一來是本要舉行的二會延宕，二來藍軍所提民主初選不為柯營接受，即便侯陣營退一步提出「初選+民調」折衷方案，柯營目前也無積極回應，再者，柯營趁勝追擊，不只反對民主初選及堅持比民調外，更加碼提出兩個民調方案，絲毫看不出有任何退讓可能，談判擱淺，整合當然可能破局。

但日前柯又爆料說他已經和朱立倫及侯友宜見過面，也說到下禮拜會提出合作組閣的事項，「對方人多當然還是主力」、「本來就不會全碗捧去」，柯的愛將蔡壁如也爆料「還是希望跟國民黨合作，贏得選舉，2024政黨輪替」，由柯營釋出的這些軟調訊息來看，合作似仍有一絲機會，所以持平來說，藍白仍在「合與破」間擺盪。

柯釋出軟性訊息，仍有其理性算計，包括操作「和、戰」兩手策略，想軟硬兼施，在堅持民調不退讓的強攻策略已壓制藍軍氣勢後，藉釋出軟性訊息試圖吊高藍軍期待，柯反而能掌控談判進程；又如，柯或許盤算侯最後仍會接受只比民調，若最後出線的是柯，他仍得藉國民黨組織力量才能勝選，撕破臉對柯沒好處。甚至近期柯也有和郭台銘持續碰面，藍營更會解讀柯也在預留藍白破局的下一步，但就算柯動作頻頻、軟硬兼施，感覺侯陣營並沒有放棄整合的機會。

畢竟藍白合破局後，非綠就只有柯郭合或侯柯郭三分天下這兩種情況。

就前者來說，若郭柯合進一步還拉攏韓國瑜，侯勢必會被邊緣化，不但總統選不上，立委選情也會雪上加霜，甚至國、眾兩黨權力消長。

以後者而言，賴清德勢必當選，甚至非綠立委席次都可能因為無法整合而導致支持者對投票意興闌珊，讓民進黨單獨過半，非綠板塊萎縮，終至被執政將邁入12年的民進黨政府團滅，這也絕對不是侯與國民黨所樂見，既然如此，就算面對柯營步步進逼，侯營也不會放棄藍白合。

然面對不利情勢，侯營當然也會盤算，首先當然是力促藍白合成局，要達此目的，在初選與民調比例談不成時，侯甚至會順柯的意直接比民調，畢竟一方面可凸顯談的誠意及讓外界看到侯的魄力勇氣，另方面也可在民調細項中爭取主導權，協商執行細節，況且藍軍大造勢已啟動，民調未必對侯不利。

若藍白仍破局，侯營勢必會先穩住韓國瑜，嚴防柯郭來挖牆腳，黨主席朱立倫甚至可能以不分區第一名來穩住韓，畢竟若總統選舉真的不可為，藍軍也能退而求其次拚國會席次，只要能衝到50席，屆時國會「三黨不過半」，藍軍還能保住元氣。

特別是賴清德當選，柯若仍希望落實閣揆同意權、總統到立法院報告等「七大主張」，和藍軍合作機會仍高，只要民眾黨有7到10席立委，加上藍軍能過半的話，剛上台賴便可能面臨「跛鴨化」風險，非綠仍有機會反守為攻。

基於以上論述，藍白雖在「合與破」間擺盪，但利基仍明顯，就看主其事者的一念之間了。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）