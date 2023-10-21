賴清德參選總統後，多次對民進黨揭櫫的反核立場出現搖擺；如今，他的最新說法是：「不會排除安全且沒有核廢料的核能運用」。乍聽之下，他對重啟核電似乎保留餘地，但若細究他這席論述的真實性，就會發現他又在說謊了。

賴清德在「淨零轉型、永續台灣」記者會，被問到民進黨排除核能發電是否為意識形態問題，他予以反駁，理由是核四經公投已確定無法重啟；核一、二、三則是「根據法律」，最後的機組核三廠二號機在2025年年中運轉期滿，「依法」要除役。但他也說，政府不會排除安全、沒有核廢料的核能運用。

短短幾句話，出現兩個謊言。第一，賴清德口中的「法」，指的是《電業法》95條第1項「核能發電設備應於民國114年以前全部停止運轉」，但該條文已於2018年因「以核養綠公投」通過廢除，隔年由立法院三讀廢止。換言之，2025非核家園已無法源依據，賴清德卻憑空捏造法律。

第二個謊，是民進黨早在1986年就將「反對新設核能發電機組，限期關閉現有核電廠」列入黨綱，白紙黑字裱在民進黨的招牌，賴清德若要證明未來真有決心貫徹政見，必然得先廢除非核家園的黨綱。但他真敢拆了自家神主牌嗎？只要做不到這點，就證明他又在騙人。

台灣有沒有能源危機？當然有。但是民進黨要怎麼解決？蔡英文說，2024年後就不是她的事。換言之，危機四伏的「2025非核家園」政策交到賴清德手上後，猶如隨時會引爆的不定時炸彈；為了安撫選民，製造自己對核能並非鐵板一塊的假象，他顯然又再度發揮lie式風格，滿口謊言騙選票。