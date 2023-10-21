蔡英文總統曾經說，政府如果聽不到民意，人民可以拍桌，但執政7年來，人民把桌都拍爛了，民進黨政府還是當耳邊風，現在拍桌的人居然還反了過來，堂堂外交部長在國會殿堂對立委拍桌怒罵，完全寫照了整個民進黨的執政心態。

不在乎國會背後的民意

立委李貴敏質詢我國對以色列僑民撤僑不力，當以色列與哈瑪斯的戰事爆發後，30多國迅速展開撤僑行動，美國認為有必要撤僑，我國外交部卻認為沒必要，還要想撤出的人去搭日本的撤僑專機。李貴敏認為對於撤僑的應對，外交部長吳釗燮無為、無能。結果吳釗燮竟火冒三丈，用力拍桌怒罵說絕不接受人身攻擊，吼得比質詢的立委還大聲。

然而，「無為」只是對事實的描述，「無能」是對官員施政作為的評價，都不是人身攻擊。外交部對在以色列的台人有沒有積極提供協助，大家都看在眼裡，南韓13日就派出軍機前往接人，日本和美國也在15、16日撤僑，而我國卻遲遲沒有宣布相關的計畫。吳釗燮直到18日在立法院答詢時都還說沒有撤僑的必要。結果對立委拍桌怒罵的畫面成為媒體焦點後，次日外交部突然大逆轉，宣布撤僑專機當日自特拉維夫起飛，拖了這麼久，立委說這是無為，有什麼不對？

至於「無能」，既是立委擁有充分權利的主觀評斷，也是吳釗燮身為政務官必須要接受的社會公評。立委陳以信質詢，副總統賴清德過境美國時見不到一位聯邦官員和重要國會議員，到底是哪方不想排？吳釗燮閃閃躲躲不肯正面作答，接著在逼問下突然爆怒道：「他要排什麼，你為什麼要管？像侯友宜的行程，我為什麼要管？」這話類比得完全莫名其妙，賴清德和侯友宜，一個是以總統特使身分出訪的副總統，一個只是新北市長兼總統選舉參選人，外交部確實不必管侯友宜的行程安排，但副總統的訪美行程，卻是台美關係的重要溫度計，其中可以讀出許多重要的政治訊息，不只職司監督政府的立委可以管，社會大眾也有權了解其中究竟。如果連代表民意監督政府的立委都不能過問一下，那民進黨政府還會在乎國會背後的龐大民意嗎？

吳釗燮之所以爆怒，恐怕正是因為被踩到了說不出口的痛腳。賴清德這趟美國行非常慘淡，沒有一位聯邦官員來見他，紐約當地的市長議員沒來，連貌似與民進黨關係熱絡的蓬佩奧都不見人影。向來會親自接機的美國在台協會理事主席羅森伯格則以私人理由缺席，只在舊金山送了機。賴清德被冷淡對待，打臉了民進黨政府向來吹噓的台美關係，也顯示美國並不一定支持民進黨的候選人。在吳釗燮的成績單上，顯然是一趟相當失敗的安排，偏偏立委還質疑，哪壺不開提哪壺，結果他就惱羞成怒胡扯到侯友宜去了。

斷交部長搞得窮途末路

吳釗燮的無能，其實已是社會之公論。在他任內斷了7個邦交國，如今只剩下區區13國還承認中華民國，我國在國際間的主權地位已經岌岌可危，他不要說為此辭職下台，連認錯都不曾過。民進黨執政7年多來，國際參與嚴重倒退，無法再出席世衛和民航大會。當初以有助參與《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）為由，強行開放美國萊豬和日本核區食品進口，結果至今仍不得其門而入，害國人白吃了多少洗產地的美豬。挽救邦交做不到，國際參與做不到，積極撤僑做不到，替副總統安排個像樣行程也做不到，這樣的外交部長，不是無能是什麼？

說起來，吳釗燮倒不是完全沒做事，只是他好像以為自已還兼任陸委會主委和國防部長，三不五時就對大陸罵聲連連，連前總統馬英九在美國演講，基於台灣利益對美方提出諍言，外交部也指責他迎合中方立場。看來吳釗燮吾道一以貫之，政治路線凌駕外交專業，一切都為民進黨的政權生命服務，在外交政策上一面倒地親美媚日，不斷販賣抗中保台的芒果乾。把應該為台灣開拓國際生存空間的外交，搞得愈來愈窮途末路，這樣的部長還敢拍桌，人民不覺得奴大欺主嗎？