近日交通部部長承認百萬陸客來台跳票，陸客來台觀光也確定今年不會實現，及旅行業組團赴陸旅遊也所謂的「對等」問題而遲遲不開；台灣的觀光發展到底是什麼樣的政策！

蔡總統這些年來把「觀光立國」的政見口號，掛在嘴邊，在這8年任內不曉得在多少次的場合中提出，強調政府是非常重視我們觀光產業的，認為是重點產業，希望推動觀光創造台灣不一樣的全民財富及國家經濟的發展，如今馬上就要下任了，而在其任內唯一的小成就就是「南向政策」放寛東南亞旅客來台簽證申請，甚至免簽證措施，是帶入了一些東南亞旅客，但是有創造了多少產值呢？又能有什麼「對等」的回饋同享免簽證的措施嗎？不過倒是增加了不少的脫團滯留的違法勞工；包括花了很多國人的納稅錢在沒有解決問題的「補助」。

這種口是心非的執政者，在我們觀光業者的角度來看，就只是會呼嚨，上層不支持該落實的政策，下屬則只能拼命的解釋推托，收拾達不到的殘局；其實這在我們絕大多數業者早就可以預見的結果，也知道這些完全是民進黨的政治操作，由意識形態的反中所衍生出來的不作為老梗，有魄力的話就對全國説我就是不支持兩岸的交流，我就是要限制甚至關閉兩岸的往來，讓大家沒有機會認識彼此，而變成要與現在已經很強大的鄰居為敵嗎？這應該是絕大多數人民不欲樂見的吧！請政府不要忘了「觀光是最好的外交」，更是兩岸人民最好建立情感的途徑。

個人從學校觀光事業科系畢業，進入產業近半世紀，看到台灣觀光產業的發展進程，也深深體會到觀光牽涉面非常的廣，不是只有國內的休閒旅遊而已，隨著國際上的推動，已經是一個先進國家踏入國際市場不可或缺的一部分，是包括了國際間國與國關係的建立，與經濟層面上事務連續的一環，因為有了國際觀光的開啓，才可能衍生出其他產業的合作經營與投資機會，所以我們政府就必須要有「好的政策」支持。

記得民國65年剛進入旅行業，只有國內旅遊的業務，旅行社也只有355家，出國業務只有商務旅遊為主，來台則以日本及華僑為多，整體業務有限，結果在民國68年允許國人可以持有觀光護照，讓業者能正式合法安排國人出國，而不需要借商務之名。

之後在民國76年解嚴允許國人赴大陸探親觀光，讓旅遊業務突然創造很高的產值及獲利，隔年開放旅行社執照的申請，旅行社的家數馬上增加一倍到711家；接著在民國91年有限度的開放陸客來台觀光，掀起旅行業積極的投入來台的業務，到97年全面開放陸客來台，造就台灣觀光產業最旺盛的八年，這些都是政府好的政策帶動產業，當時也是兩岸交流最熱絡及最友好的階段。

但是在民國108年因蔡政府的不友善政策，導致停止了來台觀光的業務，加上疫情期間，政府沒有好的政策及超前部署，造成產業最艱困的一段日子，所以由上面可以看到業者因政府好的政策而興盛，也因政府的不作為及不良的政策讓業者衰敗。

今年百萬陸客來台跳票，既使觀光局升級為觀光署，周署長想要有一番作為，但是沒有最上層執政者的支持，其面臨的困境將是我們業者可以預期到的。不開放旅行社組織旅遊團去大陸，應該是執政者考量大選要到，怕太多的國人去了大陸看到大陸的發展，及認識大陸友善的旅遊環境，更沒有所謂「間諜」的恐怖情境。進而有關陸客來台觀光的開放說會落在大選後，這本來就可以推測到的，所謂大陸的已讀不回，根本是推托之詞，國台辦的即時回應，不就說明了8月陸委會的開放規定是障礙一堆，根本無法落實。

在往年來台觀光既使無障礙的時候，只要遇到台灣重大選舉，來台觀光是被約束的，所以大家也只能等到大選後，問題是如果沒有政黨輪替的話，這個開放會是什麼情況？我是悲觀的。

（作者為台灣國際觀光救援服務 協會理事長）

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