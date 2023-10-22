前文提及貿易及貿易的通道，古代東方和西方貿易最重要的通道就是絲綢之路或簡稱絲路，實際上世界性的通道網。是從古代至今，東亞各國和中亞、近東及歐洲各國，所有政治、經濟、文化往來的共有通道。概言之主要幹線大約有4條，計為草原絲綢之路，西北絲綢之路，西南絲綢之路及海上絲綢之路。主要斡線當然還有支線，無法盡述了。

草原絲綢之路，指約於前5世紀形成的自中國中原地區向北越過長城，穿越蒙古高原、中西亞北部、南俄草原，西去歐洲的陸路商道。其中城市是訛答剌（哈薩克語「一名法拉布」），今哈薩克突厥斯坦州奇姆肯特市阿雷斯河和錫爾河交匯處，離新疆庫車西約500公里，該城曾是古絲綢之路重鎮之一。另重要城市塔拉斯（今吉爾吉斯共和國塔拉斯州首府，近年人口3萬餘人）及托克馬克（吉爾吉斯楚河州北部的城市，近年人口約6萬餘人），此城唐朝貞觀年間，名碎葉城，又名素葉城。據考證唐著名詩人李白即出生於此地。若沒有這條絲路，華夏中國可能就少了一位大詩人了。

西北絲綢之路，指西漢（公元前202～8年）期間，由張騫出使西域開闢的以長安（今西安）為起點，經甘肅、新疆，到中亞、西亞，並聯結地中海各國的陸上通道，這通道到波斯以後合併為一條，到阿拉伯北部抵地中海東部沿岸。

西南絲綢之路，一條是張騫出使西域以後，經甘肅、新疆，再經印度通往今阿富汗、巴基斯坦的一條南行絲路。另一條是唐代由廣州經交州（今越南北部、廣西南部）通西域、印度後再迴轉遠至巴格達的通路。

海上絲綢之路，在西漢時期（公元前202～8年），中國與印度半島之間海路已經開通，是為海上絲綢之路的初起。東漢（公元8～219年）時期之公元166年（桓帝延熹九年）大秦（羅馬）王安敦（公元161～180年），遣使至今越南境內日南得象牙、犀角、玳瑁等入獻，是歷史記載的中國與羅馬（其時羅馬仍為王國狀態）第一次往來。期間印度商人由海路經蘇門答臘、馬六甲來中國，販運絲綢等物至印度、羅馬各地，總之，在耶穌基督降生前200年及後200年內，陸上及海上的絲綢之路，慢慢似已把亞歐大陸連成一氣了。

據日本一位歷史老師山崎圭一在其所著《世界史─商業篇》中說，在東羅馬帝國時期，原在伊朗的安息帝國，征服了北印度的孔雀王朝，成立了薩珊王朝。這薩珊王朝和東馬帝國對立，爭搶對陸上絲路的控制權，導致歐洲、阿拉伯、印度、東南亞、中國各地的商人，要找尋陸上絲稠之路的替代道路，於是前述這些客商，轉往阿拉伯半島瀕臨紅海的漢志地區，把原來由陸路來往於中亞、印度、東南亞、中國的貨物，經由漢志地區及海路運送。這漢志地區，遂因成為海上絲稠之路貿易的中介點，而興盛繁榮發達，其代表城市即為麥加。城市或國家越富足，貧富差距就越大，大多數貧困的人民，都生活在困告無告中。

山崎圭一認為穆罕默德，就是在這種社會背景下出現的。提倡在神的面前人皆平等的教義，由於現實上又有不少需要平等的土壤，很快就把整個阿拉伯半島，收服在穆罕默德教義之下。後來還擴展到了歐洲、非洲 以及亞洲。

另看稍前基督教在羅馬的興起，羅馬是立居於希臘、腓尼基貿易性格濃厚的國家，在耶穌紀元前，羅馬地區或許也有貧富差距大，或大多數貧困的人民，也都生活在無告中呢？基督教的平等、博愛，也很快收復了羅馬及西歐。平等，不僅是現實生活中的追求，也像是心靈上的救贖；好像都和絲路貿易有了牽連。

東晉（公元317～420年）期間，有一年已62歲的佛教高僧法顯（公元337～422年），於公元399時（東晉安帝隆安3年，後秦姚氏文桓帝時），從長安出發，走陸上西北絲綢之路西行，再轉西南絲綢之路到達印度北部。他在印度中部居住了3年，習梵語，研讀及蒐集經典。後到印度東部的加爾各答，繼續學習、抄經和畫像。公元410年，到達斯里蘭卡，在此停留兩年，續抄經學習；斯里蘭卡至今仍有地名為「法顯洞者」紀念這位高僧。

法顯在斯里蘭卡參學兩年後，於公元412年，時年已75歲，帶了多部原文典籍，從斯里蘭卡搭乘赴廣州的海船回國，原預計天內到達廣州，但途中遇風暴漂流經耶婆提國等地，最後在青州長廣郡嶗山南岸（今青島市嶗山區）上岸，終於摸回到中國。耶婆提國是今之何地？不少學者指稱為爪哇島，但公元1761（清乾隆26）年，法國漢學家德金（Joseph de Guignes）指稱，根據《梁書》記載，認為扶桑地處美洲的墨西哥，把耶婆提擬定為耶科陀爾，宣稱法顯早於哥倫布到達了美洲；公元1908（清德宗光緒34）年，清末民初學術大家章太炎贊同德金之說，在《章氏叢書》別錄之三中亦稱《法顯發見西半球說》；當然不認同此說的學者不少。不過網路上倒有一位筆名小狼的先生，撰寫了一篇〈法顯返程航海線路之猜想與推測〉一文，小狼先生是根據法顯所寫《佛國記》中的文字敘述，加上地球上各地的季候風向，海洋中存在的海（洋）流實況，各涉及地點的地理位置，以及在海上航行（漂流）的時間，推論法顯乘坐的海船，確實可能到了墨西哥阿卡普爾科港。

為方便讀者對照閱讀，特將法顯所寫〈佛國記〉中，自斯里蘭卡搭乘赴廣州的海船回國的原文摘要抄錄：

「…即載商人大船，上可有200餘人。後系一小船，海行艱險，以備大船毀壞。得好信風，東下二曰，便值大風。船漏水入，商人欲趣小船，小船主人恐人來多，即斫繩斷，商人大怖，命在須臾，恐船水漏，即取粗財貨擲著水中。…如是大風晝夜十三曰，到一島邊。潮退之後，見船漏處，即補塞之。於是復前。海中多有抄賊，遇輒無全。大海瀰漫無邊，不識東西，唯望日、月、星宿而進。…商人荒遽，不知那向。…至天晴已，乃知東西，還復望正而進。…如是九十日許，乃到一國，名耶婆提。其國外道，婆羅門興盛，佛法不足言。

停此國五月日，復隨他商人大船上，亦二百許人，齎五十日糧，以四月十六日發。…東北行，趣廣州。一月餘日，夜鼓二時，遇黑風暴雨，…於時天多連陰，海師相望僻誤，遂經七十餘日。糧食、水漿欲盡，取海鹹水作食。…商人議言：「常行時正可五十日便到廣州爾，今已過其多日，將無僻耶？」即便西北行求岸，晝夜十二日，到長廣郡（青島附邊）界嶗山南岸…言：明當七月十五日…此青州長廣郡界，統屬劉家（南朝劉宋朝）…商人於是還向揚州。」

在這裡先要說明的是，一為法顯離開斯里蘭卡赴廣州的日子沒有記錄；二是法顯說離開斯里蘭卡，先平穩航行2日後值大風，船漏水行13日，在一島上搶灘修理，但沒記載修理了幾天後起航。

但法顯坐的海船修好後，卻記錄迷航了90多天，到達耶婆提國。在耶婆提國停留了5個月後，備足了50天糧食，復於4月16日順流出發（舟人皆在迷航狀態，並不知耶婆提何在，或猜在爪哇一帶，到廣州要備200人50天糧，已多備了，在荒野處或亦為備糧日數極限）。這次自耶婆提國的出發，仍是原船200多人，航行了一個多月時，突遇黑風暴雨，又接連多天陰天。舟師們搞不清楚海船究在何處。又盲目順流航行一個多月計70多天時，備糧已吃完了。船主乃與舟師商議，50天已過，早應到達廣州了，我們一定走錯了路線，就向西北方航行找陸地吧。果然航行了12天晝夜後，踫到了青島海岸，其時為7月14日。法顯被拜佛的青州長廣郡太守李嶷接走，海船即南下揚州。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】