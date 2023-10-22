前總統馬英九在美國演講，說「部分意圖把台積電當武器、意圖把台灣當戰場，讓台灣變成第2個烏克蘭，完全沒考慮到台灣民眾安危福祉的美國人士，台灣民眾非常不歡迎」。外交部長吳釗燮反批「政治不跨過邊界」，跑到其他國家去指責支持台灣的人士，讓我們感到遺憾。

馬英九點名前美國國安顧問歐布萊恩說要炸毀台積電、要百萬台灣人拿起AK47，請問，馬英九幫台積電、幫台灣人跨海討公道，錯了嗎？吳釗燮有何遺憾？難道台灣的尊嚴和安全，任憑少數美國卸任官員、國會議員笑罵由他？吳釗燮默不作聲就算了，還扯後腿？

蔡政府近年來找了一票像歐布萊恩的挺台國際人士，不是來嗆中就是好戰的鷹派人物，連台灣人是拿俄制AK47，還是美製武器都搞不清楚，就跑來台灣作客、拿勳章、領賞金，既然說到「友台」不就是該鼓吹兩岸和平，怎麼是興風作浪、刺激對岸武統台灣？吳釗燮如果脊椎夠硬，早該噹噹這些好戰分子，就輪不到馬英九跨海討公道了！

事實上，吳釗燮只會柿子挑軟的吃，前新加坡外交部長楊榮文來台灣演說提到「台灣是美國利用來對付中國大陸的一枚可以犧牲的棋子」，吳釗燮就老大不爽，提點「應展現對地主國的尊重及基本外交禮儀，以免被認為在協助中國政府宣傳」。

新加坡與台灣兩蔣、李登輝有長遠的友誼，楊榮文擔任星國外交部長，為陳水扁政府新南向政策最重要的推手，吳釗燮滿腦子反中抗中的意識形態作祟，是敵是友分不清楚，所以台灣外交之路才愈走愈窄，邦交國愈來愈少。

國人應該質問的是，為何吳釗燮對馬英九、楊榮文避戰、和平的逆耳忠言充耳不聞，反而好鬥成性，屢屢挑釁，致台海兵凶戰危，是何居心？

就在馬英九點名歐布萊恩不適格的言行後，美國AIT主席羅森伯格飛來台灣再度重申：美國反對任何一方片面改變現狀、不支持台獨；再度強調：維持現狀，促進兩岸和平發展。試問：羅森伯格的主張，與馬英九所言若合符節，吳釗燮究竟想挑釁誰？

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