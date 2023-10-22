「台獨金孫」賴清德又發新語：「台灣與中國共同的敵人是天災、地變與疾病，有共同的目標是給人民過好日子。台灣人民只想過好日子，中國沒必要以船艦與飛機對付台灣。」

為了選舉，什麼話都可以轉彎，這是標準政客的標準做法，為了討好選民，「務實的台獨工作者」可以將「抗中保台」改成「和平保台」，骨子裡可是一成不變。

中國大陸何時以船艦與飛機對付台灣了？台灣老百姓跟大陸又沒有仇。中國大陸也不是傻瓜，就算把台灣轟平只剩一根草又有什麼好處？俄烏戰爭背後指使者是誰？就算俄羅斯把烏克蘭炸爛了，收回的也只是個爛攤子，背後的藏镜人卻在竊笑。

以巴衝突又是誰在背後撐腰？別人國土成了稀泥，干它底事，削弱別國力量維護自己利益是它的職志。

台灣很好利用，美中關係和好，兩岸相安無事；美中關係競逐，台灣馬上成為棋子，讓兩岸相鬥，它坐收漁利，卻不會出一個兵保衛台灣。

老美不願中共坐大，故意三不五時軍機訪台、航母繞境，意圖引起緊張讓兄弟鬩牆，但解放軍的槍口從未對準過自己同胞，他對準的是那惹事者，賴清德最好不要混淆視聽，欺騙台灣老百姓。

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