侯友宜(左)、柯文哲(右)藍白合僵局卡關。（示意圖／本報資料照片）

藍白合，還有整合空間，也必須整合成功，才符合多數民意期望。

先前談判卡關，是卡在侯、柯誰正誰副的問題上。然而，「一定要做正的才行」的思維，是受到政治傳統的影響。如今，政治格局變了，傳統思維也應該要隨之而變才對。

過去，從兩蔣時代至今，都是單一政黨贏得總統大選而後執政。於是，為了構建有效率的黨內指揮體系，總統必然成為執政黨中權力定於一尊的單一領導人。也因為定於一尊，副總統能發揮什麼功能，完全要看總統授權副總統處理什麼政務。授權的多，副總統能做的事情就多；授權的少，副總統就成了政治閒人。

受到這種政治傳統的影響，侯、柯便都只想當總統，害怕在下架民進黨後，成了毫無作用的副總統。

然而，跟過去不同的是，藍白若整合成功而勝選，是不同政黨間的聯合執政，而非單一政黨的勝者全拿。也因為是跨黨派的聯合政府，不管是侯柯配或是柯侯配，在新政府中，總統都不可能成為乾綱獨斷、一言九鼎的單一領導人。任何重大政策，總統都必須和副總統取得共識，也就是在兩個政黨間達成協議後，才能交由行政院及立法院付諸實施。因此，在藍白聯合執政的架構中，雖有正副總統之分，但實質上，侯柯都是國家領導人，不然，又如何能夠稱之為聯合執政？

因此，如果整合成功而勝選，在非綠聯合政府中的副總統，絕對不會是個閒人，因為，府、院商定的法律及預算案，需要立委支持，才能落實執行，所以，如果是侯柯配而勝選，民眾黨在立院中的關鍵少數角色，會成為侯不敢讓柯成為閒人的護身符。同理，若是柯侯配而勝選，國民黨在下屆立院中的數十席次，也會確保柯不敢把侯晾在一旁不給事做。

也因為是跨黨派聯合執政，如果藍白合而勝選，將來不管侯、柯在總統府裡誰正誰副，可以想像，未來總統不管有什麼主張，媒體記者一定會追問：請問總統，副總統是否同意您的意見？

說到底，在藍白合而勝選的聯合政府內，沒人能做唯我獨尊的唯一政治強人，關鍵因素在於，藍、白立委在下屆立院中，必然會形成既合作又互相牽制的微妙關係，而府、院想要推動的新政，又需要立委的支持，所以，若是藍白合而能下架民進黨，侯、柯必然都是國家領導人，誰正誰副，真的沒有那麼重要。（作者為自由撰稿者）

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