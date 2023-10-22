蔡政府治國無能，官員們信口開河成習，且不斷秀下限，更不知政治責任為何物，翻新民眾三觀！有學者指出腐敗的執政團隊，大家只想當官，體承上意，逢迎拍馬，不積極做事，好不容易爭到政務官職位，豈會捨得放棄，所以不會負政治責任，正是當前蔡執政團隊的真實寫照！

民進黨主席兼總統參選人賴清德曾提出執政黨就不要怕檢驗，要提出更多政績，供民眾檢驗，事實是當前的執政黨不用心於解決問題，卻努力解決提出問題的民眾，發動大批網軍出征甚至將民眾告上法院（如民眾在臉書PO文買到臭綠蛋卻挨告），企圖製造寒蟬效應。

君子以行言，小人以舌言，守信，方得人心，官員信口開河、硬拗的案例俯拾皆是，例如：蔡政府官員為開放含瘦肉精美豬進口大力鼓吹「瘦肉精無害論」，在開放含瘦肉精美豬進口時，信誓旦旦曾宣示「未查廠不給進口」、「逐批查驗才進口」、「部位列號管源頭」、「標示跟著肉品走」、「校園只用國產肉」5大原則，如今全面跳票，面對美豬「洗產地」爭議，衛福部部長辯稱「標示不實不代表安全有問題」（似乎忘了如實標示是「源頭控管」的最重要步驟），衛福部次長王必勝甚至宣稱美豬標示錯誤，此為單純「標示錯誤」，不是「洗產地」也非「萊劑殘留」的問題，顛覆外界認知。

針對液蛋標示不實爭議，農業部次長陳駿季辯稱，雞蛋變成冷凍液蛋，過往在進口時，是屬於「實質轉型」，製造地就可以標「台灣」，遭食藥署打臉；農業部官員稱巴西蛋有噴蠟，可以延長保存120天，遭內部報告打臉沒有塗蠟，官員又要外界別糾結；農業部前部長陳吉仲面對外界質疑政府如果要平抑蛋價，為何不降低雞蛋進口關稅或是取消營業稅時，曾表示不調整關稅是為了照顧國內雞農，如今新任代理部長陳駿季卻表示，未來雞蛋進口將從專案進口改為開放民間自行進口，同時考慮限期限量的季節性關稅調降，以避免影響國內雞農權益，讓外界質疑究竟是昨非今是，還是昨是今非？有必要向外界清楚交代（國內雞農則表示最重要的是不能對外國進口蛋再有價差補貼）。

另外，面對立委質疑有多達5330萬顆蛋待報廢銷毀的最大原因為何？代理部長陳駿季辯稱，雞蛋安全庫存是維護糧食安全的基本代價，讓消費者能有充足的民生雞蛋可用，維持庫存量是必要的，生產足夠便不會釋出，過期就必須報廢。民眾要追問的是，過去台灣有蛋的安全庫存量嗎？存在哪裡？數量多少？法源依據？台灣實施稻米安全存量行之多年，係依據糧食管理法、糧食管理法施行細則、國內稻米安全存量標準等法規，且有一定的期限，並分期以低價釋出，以免產生食安問題，並縮短庫存空間及費用，雞蛋有嗎？

政府不應與民間搶業務卻又做不好，政府的責任在於建構良好的產業環境，讓市場機制真正發揮功能，並建立完備的監督機制，避免動輒干預民間機構（如台農發、畜產會、雜糧基金會等）的高層人事任用，卻又刻意規避立法院監督（如透過「法人」單位避開各種公務機關應該有的限制與規範），當前蔡政府作為幾乎背道而馳，何況人民食安不能拿政治交換，致民怨高漲，期待政黨輪替呼聲不墬。

謊言硬拗治國導致台灣經歷一場又一場的民生災難，再度驗證「絕對權力使人絕對腐敗｣。有了前車之鑑，未來除了不應再由單一政黨絕對執政，為所欲為，再度落入拿國家公器和經費，酬庸親信、派系、樁腳等，產生諸多弊端外，也不應再因政治凌駕專業，導致政府全面失能。

對此，柯文哲認為台灣政府表現不好，很大的原因是文官制度遭破壞，因此主張應鞏固文官體制、不再為政黨服務，並公開提出禁肥貓，高階文官國營事業董監事公開遴選承諾，確實有釜底抽薪之效，若能加上會落實「法人｣應受到立法，審計等監督承諾，定可大幅提高為民服務品質。不知其他總統候選人，是否有更好的主張和承諾？而不是一味的開福利支票，討好特定選民，也呼籲關心台灣未來的選民一起來關注！（作者為台大農經博士，農漁經學者）

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