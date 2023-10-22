陸委會10月9日，在112年國慶晚宴上，將青天白日滿地紅國旗的12道光芒，多增一道，經數家報紙披露，引起網友熱烈討論。

陸委會當然是一如以往民進黨出紕漏的慣技，將責任推給了承包廠商，而廠商當然也不得不吞下來，發表了道歉的聲明，看來這「無心之失」，再過幾天，就會逐漸被人所淡忘，就此不了了之了。

陸委會說「第一時間」就已經致歉，但這「第一時間」，竟是在報紙披露後的10月19日，長達10天的工夫，居然如此「後知後覺」，陸委會內部的散漫，是可想而知的。

中華民國的國旗，人所皆知，是12道光芒，正符合傳統的12個時辰，勻整對襯，要「多擺一道」，繪成13道，其實難度是相當高，而且必然是刻意為之的。廠商聲明這是從經授權的圖庫中取得的，顯然是不合情理的。圖樣授權，尤其是關乎一個國家尊嚴的國旗，有此舛失，豈敢公然販售，而還會有顧客願意購買？究竟是哪一家公司冒此褻瀆國家尊嚴的大不韙，繪製了這樣一幅怪異的國旗？廠商既云是授權購買的，就應將授權契約公布出來，以釋眾人之疑，而對相關經辦人員，施予懲處。僅僅一紙道歉的聲明，而絲毫未及於此，豈能饜服人心？

公務部門外包廠商，通常都會有固定的驗收程序。國慶晚宴是何等隆重莊嚴的場合？中華民國的國旗是何等神聖的象徵？主其事的陸委會，又是何等重要的公務部門？出了如此褻瀆國家的大錯，陸委會竟無一語及於對相關人員的懲處，更未提及對承包廠商的求責、求償，寧非怪事？

民進黨屢屢喜用「認知作戰」來摒斥一干與其政策相左的言論，變造國旗，是否也可能是「認知作戰」的一環，企圖以偽冒的旗幟，間接否定中華民國的存在？

網路上的紛紛言論，不少人是直接認定這不是「無心之失」，而是「有意為之」的「偷渡」行為。民進黨向來對中華民國及國旗是皮裡陽秋、欲拒而還迎的，即此而言，將此視為陸委會內部成員有心變造的「小確幸」，從而內心竊喜，似乎也是不無可能、言之成理的。

無論如何，陸委會的確是對中華民國的國旗「擺了一道」，如果未來民進黨心心念念的「台獨建國」終於達成宿願，恐怕這「多擺一道」的旗幟，就將成為他們津津樂道的、豐功偉業的「傳奇」了。（作者為退休大學教授）

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