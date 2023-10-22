正常的人生，幾乎一輩子都在尋找幸福，但卻常落空。

有位男士每天匆匆忙忙的趕路，一位老先生問他，你這麼匆忙要去幹什麼呀？對不起，我很忙，沒時間跟你講話。

這樣好幾次後，男士終於停下來，跟老先生說，我要去找一位幸福老翁，聽說找到他就會有幸福。不料老先生說：我就是你說的幸福老翁呀！

我們一生忙忙碌碌找幸福，其實幸福就在身邊。

有位先生在公司裡升遷得快，工作特忙，家只是他睡覺的地方，因為忙又累，夫妻及親子關係很差，久之，他自己及妻小，都認為他們生活在一個不幸福的家庭。

出國觀光成幸福家庭

有天一位同事跟這位先生說，下個月全家要到義大利旅遊，問他要不要去？他突然想通了，真應該全家輕鬆一下。當全家要去義大利旅遊的事，經他告知妻小後，旅遊尚未開始，全家就已進入快樂氣氛。

旅遊當中更感美好處處，返台後，歡愉也未停止。鄰居知道他們全家去義大利觀光，都說你們真是個幸福家庭。

分秒必爭是經濟發達社會共有的現象，是造成不幸福的重要原因，而不自知。匆匆忙忙找幸福老翁，幾年甚或一輩子找不到， 但停一下，幸福老翁就出現了。

為孩子帶來希望

另外有個家庭，妻子中風在家，三個孩子都在唸大學，丈夫是位中階公務員，三個孩子有拿獎學金的，有助學貸款的，有半工半讀的，成績都還不錯，而且皆懂孝道，經常輪流照顧母親，分擔家務。先生對太太說：老伴你雖然中風行動不便，但是看看我們的孩了，我們應該感恩，我們是個幸福的家庭。

有位先生婚後，看妻子愈看愈不漂亮，同學娶妻皆甚美貌，二個孩子整天吵鬧，他覺得這個家太不幸福，他要出去找幸福家庭。找了三年精疲力竭的回來，看到全家熱情又溫暖的歡迎他，他感慨的說，我找了三年的幸福家庭，其實就是我的這個家。

幸福在哪裡？幸福就在你身邊，只是你身在福中不知福。

家庭是第一個社會組織

家是造物主在世界上設立的第一個社會組織，這個組織如果幸福，國家人民亦多幸福，因為國家社會乃眾多家庭的集合體。所以幸福的尋求，要從家開始。如果財富會使家庭不幸福，寧可不要這些財富。如果當選市長或民意代表，會使整個家庭不寧靜，這樣的名位也寧可不要。

現在不少民選的官員，自總统起、縣市長、民意代表，常因貪污下獄，從被起訴開始，全家就陷入愁雲慘霧 ，還有什麼幸福 ？想當初如果不當選反而幸福一點。

有位白手起家的大老闆，錢多了搞好幾個小三，妻子想，如果丈夫企業不變大，這個家也不會變成這個樣子，連擁有自己的結髮丈夫都不可得，還有什麼幸福 ？ 錢多、豪宅會讓這位妻子幸福嗎？

甜蜜家庭

有首老歌「甜蜜家庭」，如果我們的家，都這麼甜蜜，肯定是幸福家庭。這首歌詞：「我的家庭真可愛，整潔美滿又安康，姐妹兄弟很和氣，父母都慈祥，雖然沒有好花園，春蘭秋桂常飄香，雖然沒有大廳堂，冬天溫暖夏天凉，可愛的家庭呀，我不能沒有你，你的恩惠比天長。」

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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