美國駐聯合國大使泰勒女士，10月18日在聯合國位在日內瓦的人權委員會發表講話時，現場有過半的與會人士突然全部站起來，背對著泰勒女士，表達他們對美國支持以色列在迦薩走廊展開種族屠殺的不滿與不齒。

無獨有偶，隔日聯合國安理會提案要求以哈雙方暫時停火，敦促以色列收回迦薩北部居民強制撤離的命令，並允許人道主義援助進入迦薩地區。該決議草案同時也譴責「哈瑪斯的恐怖襲擊」，以及一切針對平民的暴力、敵對行動以及恐怖主義行為，並呼籲哈瑪斯立即無條件釋放所有人質。美東時間18日當天，12名成員國對該草案文本投了贊成票，而俄羅斯和英國則投了棄權票，5個常任理事國中只有美國投了反對票。理由是：以色列有「自衛權」，意思就是說：兵強馬壯的以色列的所謂「自衛權」，是用犧牲弱國的人權與生存權換來的！

美國政府素來被少數富裕的猶太商人綁架了許多年，導致其政治立場始終偏向信奉猶太教的以色列。雖然美國人多數信奉基督教，卻不排斥猶太教，卻對人數眾多、信奉同一個上帝的伊斯蘭教鄰國，則抱持者仇視甚至敵對的態度。

美國曾派軍參與數次中東戰爭，對付伊朗、伊拉克、阿富汗等，前後持續了數十年沒完沒了的戰爭，讓雙方死傷慘重。最後美國都是棄甲卸兵、夾著尾巴狼狽撤軍，還給自己找了堂皇的理由說是「已經完成了階段性任務」，拋棄了曾經協助美軍參與中東戰爭的庫德族民兵，任由戰勝的政府軍將其集體逮捕屠殺。一心想要藉著美軍力量獨立建國的庫德族，最後是賠了夫人又折兵：獨立不成，人卻已經死傷了一大半，還淪為奴隸或賤民。

在過去數十年，美國國內信奉伊斯蘭教的民眾比例不高；但是近年來許多美國非裔黑人開始信奉伊斯蘭教，外加許多信奉伊斯蘭教的中東及東南亞移民宣誓成為美國公民。雖然比例還是不高，但是他們十分團結，對美國一味偏袒以色列的政治立場，感到憤恨不平。

以哈開戰以來，美國從東岸到西岸的各大城市，無一例外的，全部同時發起抗議遊行，支持巴勒斯坦人建國、反對以色列國的窮兵黷武以及對巴人的日夜轟炸屠殺，還不願意提供人道走廊給巴人一個逃生的路線。從美國東海岸到中部，一直到西海岸的各大城市，都有支持以巴兩派人在互相攻擊叫罵，甚至發生流血暴力衝突。少數宗教狂熱分子，對反對陣營的婦孺進行無差別屠殺。這種遍地遊行抗議的情況，讓政治立場傾向以色列的美國政府，不得不開始謹慎評估是否需要修正他們的政治立場與外交策略。

剛過去20多年的911恐攻事件，讓許多美國人記憶猶新，也是許多美國家庭心中揮之不去的噩夢。如今，各大機場又開始嚴格檢查旅客的隨身行李，政府也勸戒美國人非不得已不要輕易出國旅遊，讓人感受到山雨欲來風滿樓的緊張氣氛。中東幾個美國的宿敵如真主黨、塔利班、哈瑪斯、基地組織等，已經放話，號召全球的阿拉真主信徒們，對美國本土展開恐怖攻擊，以成為烈士為榮。

除了海關檢查變嚴格了，許多從美國出發的旅遊團，也開始紛紛要求退團，他們不想搭機到國外後，承擔無法預知的風險，譬如被綁架或劫機。看來旅遊業剛度過新冠肺炎的嚴冬後，即將被以哈戰爭再度打入冰河期。等到俄烏戰爭、以哈戰爭結束後，究竟還有多少旅遊業可以存活？

從無數個中東戰爭失敗經驗中得到教訓的美國政府，面對俄烏戰爭、以哈戰爭，都堅持著不派兵的策略，只是不斷地對烏克蘭及以色列提供軍援及金援。美國政府一邊義正嚴詞地批評他國忽視人權，一邊自己卻正做著蔑視人權、放任以色列無所顧忌地踐踏著他國的人權，讓世人對美國的荒謬人權雙標，感到極端失望與不齒！（作者為自由撰稿者）

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