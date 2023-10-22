最近民進黨總統候選人賴清德到中山大學與陽明交大演講，本來是想要利用機會顯示民進黨是最貼近年輕人，最了解年輕人需求的政黨，同時宣揚一下政績與政見。結果出乎他意料之外，先是中山大學一位女同學提問如何解決民進黨諸多貪汙問題；之後陽明交大多位同學接連提問為何在民進黨完全執政下，若干關乎社會正義公益的重大法案遲遲無法通過立法？大學生們犀利的提問讓台上的賴清德只能用反問、答非所為、甩鍋給在野黨等方式回應，充分凸顯出年輕人對於民進黨完全執政近8年來的不滿與質疑。

在中山大學的演講，當一位女學生提問自民進黨上任以來，新聞報導的許多貪汙案例，請賴清德回應，賴不僅逃避回答，還反問女學生印象最深刻的是哪一個案例，並故示大方地請在場其他同學補充。結果在座學生此起彼落地回答「賴百億」（指雲豹光電爭議）、「疫苗採購」、「進口蛋」、「台南光電」等，讓賴清德十分難堪。於是他開始鬼扯民進黨早年對台灣民主化的貢獻，上述很多案例已經進入司法程序，不願意在此作辯護，最後不忘倒打女學生一耙，指她所說的民進黨貪腐缺乏具體事證，只是個人的一個印象而已！

之後網軍側翼開始對女學生及其家人開始肉搜攻擊，女學生在臉書硬氣回擊，表示民進黨執政以來給人弊案很多的印象、總統博士論文封存30年、政府疫苗採購標案不能公開、林智堅論文從頭到尾閃閃躲躲等許多「不正常」的現象，難道民眾不該針對這些「不正常」提出質疑嗎？而民進黨「不正常」的又豈僅上面這些案例：包括總統專機走私菸品變成「超買」，正常嗎？政府硬生生卡住一個依規定選出的台大校長一年多，正常嗎？賴勁麟以原始股東僅僅出資10萬，短短幾年後獲利就能暴漲數百倍，正常嗎？資本額只有50萬的「超思」，卻能通過政府資格審核，取得數億元的標案，正常嗎？形形色色的「不正常」事例，真可說是罄竹難書！

之後賴清德到陽明交大演講，學生顯然記取了前次經驗，都是有備而來。有幾位同學接連針對「公益揭弊者保護法」（吹哨者保護法）、「集會遊行法」、「平權法案」等與人民政治權利或民生公益相關的重大法案，數年甚至十數年以來都躺在立法院無法通過，以及大學自主與校園民主受到政治不當干預等情形提問。其中「公益揭弊者保護法」從蔡英文在2017年司改會議中承諾推動，至今超過6年，行政院卻遲遲未將草案送交立院審查，陳建仁日前接收立委質詢時還表示仍在研議中。社會輿論十幾年前就主張需將集會遊行的「許可制」改為「報備制」，但民進黨在野時強力支持，執政後卻拖延修法。

因此，有學生不滿地表示蔡英文執政8年，等於是人民將十分之一的生命託付給民進黨，但看到的卻是如此令人不堪的結果。也有學生說人民給了民進黨完全執政的機會，但施政成效卻與人民期待有相當落差，很多重大政策與法案往往要等到選前才開綠燈。更有學生質疑賴清德在台南市長任內未興建任何一戶社會住宅，現在卻開支票當選後要興建13萬戶社會住宅，如何能取信於民？面對學生的疑問，賴清德竟然把責任推給立法院，表示立委來自不同選區與黨派，不同的意見都要給予尊重，許多政策與法案都要經過反覆的協商討論，才能慢慢形成共識來推動。但回顧當初民進黨憑藉國會多數優勢，完全無視社會質疑及在野黨反對，堅持通過8000多億的前瞻預算時，可沒看到什麼尊重不同意見或協商討論！

其實，民眾對於民進黨貪腐的印象很大一部分就來自於層出不窮的「不正常」現象，各種顛覆社會大眾三觀的情形一再發生，很容易就讓人聯想其中必然藏有許多不可告人的祕密與弊端。而民進黨先前兩次大選的主要訴求都是總統勝選與國會過半，強調要完全執政才能推動政務，但顯然8年下來有許多方面都未能符合人民期待，這種「選前騙票，選後跳票」的失職怠惰習性，又怎能讓老百姓放心再讓民進黨完全執政下去？！

「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨堅持的從政精神。近日賴清德的兩次大學演講，在場學生的提問正好切中「清廉」與「勤政」兩點：中山大學學生們心中的民進黨貪腐案例與印象；陽明交大學生們質疑完全執政下的立法與行政怠惰，都反映出多數人民心目中的民進黨只有「貪腐」而沒有「清廉」，只有「怠惰」而沒有「勤政」，這樣的民進黨還配侈言愛台灣或愛鄉土嗎？！（作者為台灣新故鄉智庫協會研究部主任）

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