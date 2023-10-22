立法委員李貴敏在中國時報投書，批評外交部撤僑專機決策髮夾彎事，內容有與事實不符之處，外交部甚感遺憾，有責任做簡要說明。

自10月7日以色列遭受哈瑪斯恐怖攻擊以來，外交部及我國駐以色列代表處密切關注情勢發展，評估當地情勢變化，秉持專業判斷，以即時有效的方式，持續聯繫及協助有意願離開以國的僑胞及國人離境。在李貴敏委員提出質詢之前，已協助157名表達離開意願的國人循陸路順利離以，僅剩146名離開意願不高者。外交部也與仍在以的國人密切聯繫，持續評估情勢，並備妥符合國人需求的方案，包括包機。事實上開戰初期駐處本來也洽妥一包機，但因國人意願不高只好放棄。而在20日撤僑包機之後，想離以國之國人均已順利離境。

以哈戰況瞬息萬變，必須仰賴駐處審慎評估判斷，聯繫並預先洽排可用的交通工具，逐日詢問國人離境的意願，以及友盟國家可以相互支援之處。在台北時間18日凌晨加薩醫院受襲後，中東整體緊張情勢驟然升高，除加薩之外，北部以黎邊境和約旦河西岸地區也均傳出衝突，外交部經綜合評估，指示駐處立即依據緊急應變計畫相關因應措施，正式啟動撤僑專機作業，力勸仍在以的國人離境，並安排搭載有意願離開以境的國人。相關評估完全是依當地情勢變遷為依據。

駐以色列代表處為小館，人力相當有限，能做到協助願離開的166名國人都平安順利離境，殊屬難得。即使目前留以國人沒有離境意願，駐處仍保持密切聯繫，確保安全無虞。外交部內外同仁已經盡力，不容污衊。（作者為外交部長）

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