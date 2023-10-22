在美國小布希政府於2001年宣布軍售8艘潛艦給我方後，立法院隨即在2002年5月，通過由立法委員林郁方等130人所提之「潛艦國造」決議案，要求當時的行政院向美國爭取將售台8艘潛艦中的6艘，透過技術移轉的方式在國內建造。此一決議最後雖未實現，但已使「潛艦國造」進入國人和主要政黨的視野中。

1991年中華民國與荷蘭曾密商「潛艦國造」

相關訊息顯示，早在1991年，當時的國安高層就一度討論過「潛艦國造」。主要是在2艘荷蘭製的潛艦返國服役後，性能十分優異，使軍方與國安高層希望再跟荷蘭購買6艘同級潛艦。

據傳在磋商過程中，為減輕荷蘭政府所遭受來自中共的壓力，雙方曾在1991年11月，就下列二種「潛艦國造」模式進行討論，第一是前2艘在荷蘭造，後4艘則透過技術移轉，由中船公司（2007年更名為台灣國際造船公司）在台灣建造；第二是全部6艘都在中船公司建造。但荷蘭內閣很快地在1992年2月，就否決再出售6艘潛艦給我方的提案，連帶也使「潛艦國造」的可能性胎死腹中。

台船公司默默投入「潛艦國造」準備工作

2002年5月「潛艦國造」決議案，對後來馬英九與蔡英文兩任政府推動「潛艦國造」所帶來的直接影響，是中船公司為準備建造潛艦，進行了大量認真、細緻的準備工作。包括在2004年6月，委請曾任德國TNSW造船廠潛艦設計部門主管、HDW機電工程設計部門經理，具TR1700、U212、U214、以色列Dolphin等潛艦設計與建造經驗之Dietrich Wittekind博士來台擔任顧問，並完成「中船潛艦建造能量評估」(CSBC Submarine Construction Capability Review)。

由Dietrich Wittekind博士所領導的顧問小組在評估中指出，中船公司在當時已具備壓板機、塗裝、機械加工、組合、艦電、艤裝等潛艦建造所需之基本設施，需要再加強水平運輸系統、舉降設備、碼頭基礎建設、進行所需各類技術人員的培訓與提升工藝水準等。結論是中船公司的造艦條件遠比絕大多數推動「國造」潛艦的國家優越，只要能獲得國外完整的藍圖、技術協助與裝備，就具備潛艦建造能力。

由於Dietrich Wittekind博士的研究完成時，陳水扁政府已改變態度，開始反對「潛艦國造」，使這份評估未能對政府的決策產生實質影響；卻讓中船公司對完成「潛艦國造」獲得了信心、甚至形成一種使命感；使接下來幾年，即使未獲得政府的表態支持，仍數度自行組團前往各國考察，探詢技術協助及裝備籌獲的可能性。例如在2010年10月，該公司即組團前往俄羅斯聖彼得堡，會見俄羅斯潛艦建造相關人員。

台船公司（即前文之中船公司，2007年更名）在這個階段的擇善固執，當時雖未獲得外界的掌聲，卻已替2014年馬英九政府推動之「潛艦國造關鍵技術整合型研究計畫」建立良好基礎，使該計畫能在短短一年半內，就獲得豐碩的成果。

陳永康上將成功化解美方阻力

2008年國民黨政府重新執政後，最初在潛艦案上也是尋求美國完成軍售案，對「潛艦國造」並未重視。但在與美國交涉多年，卻始終只得到「還在進行跨部會審查」的答案後；馬政府遂在2013年，於時任海軍司令陳永康上將的大力推動下改變態度，決定透過「國造」的方式籌獲潛艦。

在獲得馬英九總統肯首後，海軍司令部從2014年起，開始推動「自製防禦潛艦」(Indigenous Defense Submarine, IDS)計畫；國防部也在2014年與2015年，依立委林郁方的建議，從「國防工業發展基金會」撥款執行「潛艦國造關鍵技術整合型研究計畫」，對各項裝備與材料的籌獲進行分析，並尋求技術協助管道。

陳永康上將對「潛艦國造」的另一個重要貢獻，是成功說服美國海軍，改變後者原本對我方增加潛艦兵力、輸出美國核子潛艦相關技術協助我方國造所持的反對態度。具體例證是時任美國海軍軍令部長葛林奈特(Jonathan Greenert)，於2014年9月8日在華府公開表示：「已就潛艦國造與台灣對口官員討論」。作為美國海軍最高階將官，葛林奈特的談話，代表美國海軍反對我方國造潛艦的聲浪已大幅減弱。

馬英九政府下達「潛艦國造」決心

在2014年的國外訪查結束後，「潛艦國造關鍵技術整合型研究計畫」的成員就已得出12大項需採購國外裝備的項目，且其中11項需輸出許可的結論；也替這些需要輸出許可的裝備，規劃了至少2家商源。

在裝備籌獲有相當掌握，美國也可能出售潛艦戰鬥系統等正面訊息的支撐下，馬英九政府遂在2015年下半年完成潛艦國造案的規劃，向立法院送出約30億的「合約設計」預算案，計畫從2016年至2019年進行「合約設計」，以「產出潛艦藍圖與圖說」，並獲立法院審查通過。

2016年政黨輪替後，蔡英文政府在對原案進行修改後，仍持續積極推動本案。在造艦團隊的努力下，逐一克服許多難關，於今年9月完成原型艦船段的建造與組裝，確實難能可貴；若日後原型艦能順利通過測試並正式量產，則「潛艦國造」應該可以成為國內主要政黨先後參與、共同完成重大國防建設的佳話。（作者為中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會副研究員）

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