「藍白合」溝通陷入僵局，表面上雙方協商卡關，整合情勢混沌不明，難以樂觀，實際上隨著時間愈來愈緊迫，在機遇不斷流失的壓力下，藍白兩黨相互探底、測試的底線也開始浮現，到了必須亮牌的最後階段。尤其民眾黨總統參選人柯文哲自曝和國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜都已見過面，並公開表態若是合作，「國民黨還是主力」；顯示在「山窮水盡疑無路」的情況下，最後仍頗有「柳暗花明又一村」的可能。

藍白有共識沒決心

目前藍白為了產生最強總統候選人，誰都不願意居副，國民黨拉不下臉妥協，民眾黨則認為柯侯配勝算更大，雙方都主張以對己有利的方式來定正副搭配，若還是各執己見，不會有結果。侯柯都必須覺悟，合還有一戰成功的機會，不合大家只有死路一條，對台灣未來更是不可原諒的劫難。侯柯朱三個關鍵領導人必須有主見與決心，盡早議定誰正誰副以及勝選後籌組聯合政府的相關事宜，不要在程序問題上矯情造作，甚至師心自用，而互相箝制嗆聲，最後導致一起毀滅。

藍白兩黨對2024總統與國會大選的協商與合作，應該分成選前的「聯合競選」、選後的「聯合政府」兩大層面，兩者相輔相成，互為倚仗。「聯合競選」指的是如何產生最強候選人以贏得總統大選，「聯合政府」指的是如何以公平、公正、公開的方式，在民意的監督下，讓藍白兩黨能有效結合勝選，並在選後順利、穩定地聯合執政。

在這方面，柯文哲在受訪時表示，朱立倫已提供資料給他，若組織聯合政府，參考德國、法國、芬蘭，選前需成立選舉協調委員會，討論立委、總統提名，選後再成立政黨協商委員會，協商政府職務分配，中間則是成立政黨爭議委員會，解決政策不一致問題，10月26日他將公布政策內容。由此可見，其實朱立倫已綢繆規畫藍白合的相關內涵與步驟，而柯文哲對此亦有相當的了解與認知。

就前者，國民黨要搞民主初選，民眾黨要比民調，但民主初選不僅實務爭議大，距離正式登記只剩1個多月，再拖下去根本來不及實施，剩下的也只有民調能運作比出高下，多數民意也傾向採用較熟悉的民調。事實上，目前各項民調也顯示，侯柯二人的支持度互有領先，輸贏幅度都在誤差範圍之內，侯的民調也不見得就會輸給柯，國民黨實應有更大的自信面對挑戰，才能突破盲點，讓藍白合繼續推進。

退一步才能跳更高

就後者，論者多認為民調勝者為總統候選人，居次者的政黨則應享有組閣權，但也有人認為，國民黨可妥協接受柯文哲以民調決勝負的主張，但無論民調結果誰正誰副，未來4年都應由侯友宜及國民黨負責組閣，並保留至少5個重要部會首長由民眾黨決定，藍白各退一步、各盡所能，應是對雙方都公平的構想；且就政治原理與實務而言，國民黨的國會席次遠大於民眾黨，這應是合理且務實的方案。

在先以民調勝敗為藍白合產生正副總統搭檔後，若大選勝選可能有兩種情況：一是總統為侯友宜，並同時享有閣揆之組閣權，加上國會多數席次更能使執政一體順暢，這是國民黨最樂意但機率並不高的一種情況；而民眾黨除副總統外，亦執掌若干重大部會與院際機關，可更加擴大其影響力。二是總統為柯文哲，且執掌若干重大部會與院際機關；國民黨即使居副仍掌握組閣權，至少可以執政，讓黨的影響力提升，努力培養人才，徐圖4年後再起。當然還有另外兩種可能，一是藍白不合各自選，另一是藍白合了還是輸，其結果自然無庸贅言了。

藍白合要想談得成，大家都知道雙方必須各自有所妥協、退讓，該讓的必須讓，否則必將輸得更慘。以前述藍白合不合的四種情況來看，哪種情況對國民黨更糟？只要總統不是賴清德、閣揆仍是國民黨、立法院民進黨也沒有過半，國民黨就算達標，屆時朱立倫也算對黨盡了心力。

從藍白合議起至今，國民黨一直都不願意居副。從朱立倫、侯友宜包括金溥聰，必須真正想清楚，蹲下或退一步，是為了跳得更高，如果沒有當副的覺悟與決心，屆時很可能什麼都沒有！