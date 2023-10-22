馬英九開啟訪美之旅，並於其母校紐約大學發表演講。他一改過去保守、含蓄、甚至為人批評過於軟弱的姿態，與美國一干禍害台灣的政客直球對決，批判這些表面「挺台」的美國人，骨子裡根本是要犧牲台灣。馬英九還直接點名川普時代白宮的國安顧問歐布萊恩，竟鼓吹要發給台灣每人一支AK47步槍，根本不考慮台灣現況和兩岸關係，不顧台灣人死活，只想著把台灣「武器化」，達成削弱中國大陸的目的。

馬英九到美國吐真言，其實也是我們一再批判美國禍台的內容。馬英九還算客氣，把批判的對象限縮在「美國部分政客」，事實上在美國霸權衰退，中國大陸不斷壯大的壓力下，美國國內確實反華民粹飆升，「以台制華」成為兩大黨共識，這種為了維護美國霸權地位，不惜推台灣成為反華馬前卒的思維，不能不說已是美國政壇的主流。當然，馬英九直接在美國揭露此一真相，從台灣人民利益的角度，道出美國表面說要避戰，實則加劇兩岸對立的險惡用心，仍一定程度敲打了美國，更打中了民進黨的七寸。

這也就是為何民進黨在馬英九美國演講後，立即發動黨政軍全員批馬的原因。不只是陸委會給馬英九扣上「背離台灣主流民意」的大帽子，外交部更直接由吳釗燮出面開嗆，謂馬英九「竟然」批評「支持台灣」的外國友人，對此還「深感遺憾」。此外，身為副閣揆的鄭文燦也親自批馬「緣木求魚」，甚至還有民進黨立委范雲指控馬英九曾警告美國「人權」組織負責人來台「少批大陸」，而後又改口說是「馬政府官員」傳的話，最後再由吳釗燮緩頰稱「已不可考」的荒謬劇。

照說民進黨號稱選情穩定，何以要如此大動作批馬？首先便是美國國內確實已出現反思之聲，認為過度助長台獨氣焰，並不利於美國利益。誠然，這種想法更多並非美國放棄反華，而是盱衡情勢，認為此時不宜刺激兩岸真正走向攤牌，必須對大陸祭出緩兵之計。但無論如何，蔡英文8年前之所以能用「維持現狀」掩飾台獨上位，4年前又能靠「抗中保台」鹹魚翻身，說穿了就是蹭上美國全面反華、以台制華的戰略需要。如今俄烏戰爭未平，以巴衝突又起，美國需要穩定局面，和中國大陸暫緩對立，馬英九演講正合美國國內檢討論調，這正是民進黨所忌憚的。

再者，民進黨攻擊馬英九不該批評「支持台灣」的外國友人，一些綠媒甚至以此罵馬是「賣國賊」，問題是馬英九揭露這些美國政客的陰謀，要將台灣搞成第二個烏克蘭，如歐布萊恩之流就是嫌兩岸還不夠對立，等著發戰爭財、牟取兩岸衝突紅利的野心家，這種傢伙算什麼支持台灣？尤其今年3月他更接受美媒訪問，大談一旦阻擋不了兩岸統一，那就先下手為強毀掉台積電，轟炸台積電，這種主張「毀台」的可惡政客，不只馬英九該對他聲討，所有台灣人都應該群起攻之。

民進黨急著圍剿馬英九，令人懷疑是和這些美國政客有何掛勾，是否一起分享炒作兩岸對立的利益？至於國民黨當權者對美國政客則猶有疑懼，屢屢配合美國所謂動員防衛的說法，一門心思和民進黨比賽加強軍備，卻忘了馬英九所言，兩岸早日談和才是正途。馬英九這次在美國的演講即呼籲，台灣只有回歸九二共識、反對台獨，和大陸尋求互信的政治基礎，台海才有確保和平的可能。民進黨想繞開九二共識，遂行和平分裂，但九二共識已是大陸最大的讓步，且這些年不斷挑釁紅線、破壞現狀的是美國和台灣，不是大陸。

馬英九說，美國應該鼓勵兩岸談和，而不是鼓動台獨路線。回顧歷史，美國早在1972年與中國大陸的上海公報，就表明承認一中原則，支持兩岸中國人自己和談解決台灣問題。這些年美國看似想推翻一中政策，但仍然不敢和台灣發展正式官方關係，等同把台獨氣焰炒得極高，然後再又臨陣脫逃。正如裴洛西訪台後，航空母艦隨即跟著跑了，台灣還是得自己面對兵凶戰危的兩岸關係，這麼簡單的道理，大家還看不明白嗎？

（作者為新黨前主席）