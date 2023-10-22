政治手法始終有些 「微表情」 或 「潛台詞」！這是一種不為常人所能知悉，或者不願過度驚動現實的「動作」，更多的是據此以傳達某些特定的「意向」。北京與華府針對台灣大選，雖尚未鮮明表態，因為「以巴戰爭」還在動盪牽引一切，但最近各種微妙的「小動作」顯然沒有絕對沉默。

大陸富士康最近正在遭遇「多地、多部門」的調查，包括橫跨廣東、江蘇、河南幾個省市關於「稅務、企業用地」等經營基本面的「剛性調查」。北京國台辦保持沉默，地方官員強調的是「正常依法行政」，但「時機點的微妙」依然難以避開政治意向的猜測：「不欲見郭台銘繼續選下去」！

在此同時華府的動作也令人驚奇！賴佩霞放棄美國籍的申請，在35天內以外界難以想像的「空前行政效率」完成。AIT處長孫曉雅最初在公開受訪時強調「基本3至6個月」，但這個需要極多公證文件、完稅證明、面試交談、台美兩地核簽的超級繁複程序，最終幾乎等同「奇蹟式完成」，完全意味著美方：「希望郭台銘繼續選下去」！

北京為何「不樂見郭台銘選下去」？華府為何「支持郭台銘選下去」？或許中美真正的潛台詞，應該轉化為：「北京、華府各自更希望誰選下去？」

「在野藍白整合成功」北京並不看好也無期待，對於台灣總統大選選情，北京也僅保守強調「尊重台灣民意」。但事到如今北京眼中的「殘餘希望」與島內相同，只剩下「近6成台灣民眾堅持下架民進黨」這一線的優勢與機會！

北京「排郭」的「微表情」，9月上旬在國台辦主任宋濤與國民黨副主席夏立言於山西運城的會面中首次出現，如今10月下旬「出手調查富士康」則是中國大陸向來常用的「潛台詞」！北京不樂見台灣在野支持力量分散，或者北京更傾向兩岸以「政黨體制的對話運作」。

至於全然掌握在美國手上的「賴佩霞放棄國籍」，外界分析推論是直接從美方參眾議員、國務院等「專案發力」所致，郭董「鈔能力、超人脈」大發威，不愧是企業家堅強意志力與執行實力的體現。

然而華府「非常態的行政效率」，潛台詞顯然是「相對支持賴清德」。因為郭陣營一旦正副參選資格完整，大幅提高「郭台銘參選到底的意願」，另一方則等同分散在野支持力量的10％選票，直接拉高「賴清德擊敗藍白合的勝選機率」。

歷來台灣的總統大選，北京與華府檯面上都不會「挑明支持誰」，但從路邊隨便拉來阿婆也不會相信：「中美兩大勢力會沒有動作」！

AIT主席羅森伯格剛剛來台，遍訪了郭台銘之外的其他3位政黨參選人，笑著拒絕了「面試」的說法，實際上卻是堪稱「笑裡藏槍」的清晰表達今後「台美關係的必要與優先」。