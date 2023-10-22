■包正豪

台灣的選舉，拿民調來當成初選機制，最早是民進黨的發明。就當時的時空背景來看，是有道理的。過去民進黨的黨員結構和整體選民結構差異太大，所以初選的黨員投票，往往選出「黨內初選叫好，大選不賣座」的囧狀。為了彌補這種結構性差異，民進黨引進民意調查，做為「矯正手段」。

這個時候的初選民調和學術機構的民意調查沒有太大差異，只是針對「表態」的定義做出一部分修正，譬如講候選人的「綽號」算不算？或是指出特定特徵卻講不出名字能不能算？這類小修正都是無傷大雅，所以那個時候，初選民調是民調。

後來因為黨內初選人頭黨員投票問題，所以民調佔提名機制的比例愈來愈高，甚至到100％全民調。初選民調變成決定提名的最重要因素，是政治人物能否延續政治生命的關鍵。這個時候，開始鑽漏洞的「規則規避行為」就愈來愈多，導致初選民調逐漸失去「矯正功能」，而變成參與者想要操弄的對象。

就像考試引導教學，既然初選看民調，大家就來想辦法在民調當中獲勝，而「魔鬼就在細節裡」，各式各樣亂搞民調的「教戰手冊」，就在歷次政黨初選裡由各位天才政客發明出來。當黨部說「年輕人有加分」，那初選參與者就開始教育支持者，接到電話要說自己是20至29歲，因為這樣可以加分。

當這些「教戰手冊」出來後，初選民調就不是民意調查了，它完全不具備推論母體行為的基礎，更別說民進黨還搞過「排藍民調」，那種擺明和台灣選民母體結構不一致的作法，都讓初選引進民調是要矯正黨員和選民結構差異的原始目的，無法實現。所以別把初選民調當成民意調查，它早就不是了。當事情演變到這個程度，初選民調早就已經變質，它不再是探查真實支持度的輔助手段，而是扭曲民意的幫兇。

更可怕的是，因為初選民調讓提名決策的透明化提高，一瞬間突然變成政黨與政治人物，甚至是一般民眾所必須虔誠敬拜的「政治聖牛」，不允許質疑，質疑就是反民主。任何事物在披上神聖的外衣後，就沒有辦法理性討論了。

近來「手機調查」是否應該納入初選民調的討論，甚囂塵上，好像不納入手機調查，初選民調就不準的樣子。等等，剛剛才說初選民調不是民調，無法探查真實民意，那現在主張「手機調查會比較準」是在唬弄誰呢？！

說穿了，初選民調就是個遊戲規則，加不加手機調查，端視遊戲參與者彼此之間的利益交換。願意大家一起假裝推動科學初選，手機調查可以考慮，反正是唬弄不懂的人而已。

（作者為淡江大學國際事務學院院長）