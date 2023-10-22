■曾志超

美豬改標事件延燒，外交部長與衛福部長接連為美豬叫屈，甚至恐嚇國人，將威脅台美貿易談判，甚至扯上疑美論。民進黨屢次將問題泛政治化，無意化解爭議，僅會惡化美豬形象。

國人原對美豬接受度高，在台銷售量可觀，以2020年為例，我進口1.57萬公噸的美國冷凍豬肉，占進口豬肉的四分之一以上。美國肉商要求進一步開放含有萊克多巴胺的豬肉（萊豬），惟歷任政府基於健康皆不願解禁。

直到2021年蔡英文開放萊豬，引發民眾反彈。諸多官員全力護航，時任閣揆的蘇貞昌說選擇萊豬，每天吃33片排骨長期食用5到10年才會超標；前衛福部長陳時中說以安全容許量看，民眾吃美豬吃好幾輩子都吃不到危險的量；部分縣市訂定自治條例要求豬肉萊劑零檢出，政務委員羅秉成認其牴觸中央法規無效。

蔡英文總統表示：「沒有說進口美國豬肉，就強迫你一定要吃美豬，你可以吃也可以不要吃。」在野黨要求須清楚標示萊豬，但衛福部只強制標示產地，無須標示是否含萊劑。蘇貞昌辯稱，這樣的作法會引來貿易報復，而且會被認為是歧視。

政府堅持開放有安全疑慮的萊豬，已讓國人憂慮食安風險，衛福部不為國人健康把關，反讓消費者難辨美豬是否含萊劑。無形中已將美豬貼上萊豬標籤，既然無法分辨，就如蔡總統所言，總可以不吃美豬吧？

縱有8成肉品業者宣布不會進口萊豬；衛福部「豬肉儀表板網站」至今未見任何萊豬進口；各縣市稽查迄今也不曾驗出萊劑，美豬在台進口量仍呈雪崩式下滑。2021年美豬進口量減少87.7%；2022年再減少56.4%，僅剩下847公噸。

詭異的是，美豬沒人吃，今年進口量卻驟增，1至9月已逾1萬公噸，較去年成長16倍，數量比2020年高峰期還多。缺乏市場進口量還暴增，進口商只好冒險洗產地出售，引發食安危機。

日前外交部長吳釗燮大吐苦水，稱因為特定廠商標示不清楚，把美豬形容是有食安問題產品，恐會對台美貿易造成衝擊。並稱這跟疑美論、反美論是一環的，須追溯誰操弄台美矛盾。隔日衛福部長薛瑞元贊同吳的說法，並表示衛福部收到AIT的抗議。

消費者擔心的美豬四處流竄，連選擇不吃的自由都做不到，這難道不是食安問題？官員刻意將其泛政治化，恐嚇國人也毫無意義，也暴露《台美21世紀貿易倡議》宛如雞肋，不簽也罷！

美豬形象崩壞，不是疑美論，也與在野黨或境外勢力無關，係肇因於美國強逼我開放萊豬，以及政府管理失當。況且愈恐嚇百姓，美豬安全性只會愈被質疑。

既然萊豬僅占美國生產豬肉的2成，對美商收益有限，實無必要硬推。美國何不宣布放棄萊豬銷台，美豬始能撕掉毒豬標籤，在台銷售量才有機會翻轉。

（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）