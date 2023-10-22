柯文哲近日與賴清德為了有沒有到小房間討論深澳電廠議題吵翻天，賴更直言「我們交情沒有那麼好」。沒想到，柯為了證明彼此見面好多次，還揚言叫剛退出民進黨的競辦主任周榆修出來作證。原來周早就被柯「策反」在民進黨當內應，這場政治「無間道」，柯文哲顯然棋高一著。

柯文哲本就墨綠一塊，第一次選台北市長，靠著民進黨禮讓當選，拚連任時又受到民進黨棄保效應，險勝國民黨的丁守中，所以，他把跟在蘇貞昌身邊的周榆修拉到北市府工作，也見怪不怪，但柯代表民眾黨參選總統，周還以民進黨黨員身分參與黨務、選務，就有失黨員分際。

其實，周是民進黨員在民眾黨內早是沒被說破的祕密，而周在幕後操盤也沒引發爭議，卻因最近柯對賴「裝熟」話題，以及周喊出下架新潮流、賴清德而浮出水面。民進黨當然要清理門戶，周才連忙退黨。但讓人好奇，周沒立即加入民眾黨，反而說再考慮，難道是對民眾黨有所顧慮？

的確，藍白合陷入僵局，柯挑逗藍營稱要再談，自爆已與侯、朱見面，幕僚卻說談不下去；另方面又自爆過去為了深澳電廠之事，曾與賴清德「小房間」會面的陳年往事，批賴為何讓深澳電廠突然不蓋，是因為蘇貞昌當時要選新北，堅持要蓋會傷到選票，揚言找剛退出民進黨的周榆修作證。

柯文哲逗侯、鬥賴掀起戰火，無非是要提高個人聲量，拉抬民調。只是對周榆修而言，蘇貞昌是昔日提拔他的老長官、賴則是黨主席，柯要周在政治倫理這局棋中「背骨」，看來要蹚民眾黨這灘渾水很深，難怪會要說再考慮了。