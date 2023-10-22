第三屆一帶一路國際合作高峰論壇於17、18日在北京召開，多達151國元首及代表與會。一帶一路倡議提出10年來，共152個國家與中國簽署合作文件，中國與這些國家間的貿易額，從1兆美元增長到2兆美元，對這些國家的投資額接近1兆美元，達3000多個項目，並創造42萬個就業機會，幫助4000萬人擺脫貧困。不少國家從這些項目獲益，特別是交通建設方面，得到經濟轉型或復甦的機會。同時也幫助了中國產業結構的轉型與國際影響力的擴大，成為中國重塑世界秩序的底氣。

世界秩序重整 重大挑戰

但這10年來，國際環境發生重大的變化，給一帶一路帶來重大的外部挑戰。一帶一路第二個10年面臨兩大挑戰：世界秩序的崩解與重整、全球化的停滯與逆行。過去10年中國的快速崛起，讓美國備感壓力，在美國眼中，中國崛起意味對美國霸權的挑戰，中美將無可避免走入「修昔底德陷阱」。為鞏固其霸權，美國把中國的發展與一帶一路的推動，視作對世界秩序的改變。在西方輿論中，中國的一帶一路是在發展一個全面、不同於西方的世界體系。

西方特別強調中國與西方政治制度不同，這個非遵循西方價值自由、民主和人權為基礎的制度，正在挑戰二戰後建立的基於規則的體系。西方認為這個規則體系保障了各國及個人的法律權利，這就影響了西方對於一帶一路的態度。在中美激烈競爭下，今年論壇召開前1個月，義大利宣布退出倡議，歐洲國家領袖多半缺席了這次論壇。但另一方面，因新興經濟體的快速發展及地緣政治衝突的爆發，一帶一路也出現新的契機。

金磚國家組織企圖建構新的國際金融體系，以平衡現有布列頓森林金融體系的不公與缺失，新成員與一些有意加入的國家，不少是一帶一路沿線國家，這代表大陸朋友的增加。尤其俄烏戰爭爆發後，俄羅斯更加往中國靠攏，並讓中國、俄羅斯和伊朗緊密結合，成為歐亞大陸的新軸心。許多非西方國家並未站到譴責或制裁俄國的一邊，反而與西方分道揚鑣。西方與非西方國家為了捍衛與撼動既存的世界秩序，逐漸走上陣營化的分裂，對一帶一路的推動產生新的阻力與變數。

其次，以新自由主義為指導思想的全球化，使美國金融產業蓬勃發展，工業產業卻紛紛出走。這讓中國與一些新興經濟體得到快速發展的機會，卻在美國造成嚴重的分配問題。美國的社會分裂給民粹政治領袖帶來溫床，民粹政治將社會分裂歸咎於中國等其他國家的不公平競爭。於是川普提出「美國優先」，對中國發動貿易戰。

地緣衝突加劇 蒙上陰影

拜登上台後基本上沿襲川普的經濟民族主義路線，但更精緻化的提出「新華盛頓共識」，主張築起「小院高牆」來幫助國內一些因全球化而被拋棄在後的群體。加上前述的中美競爭格局，美國對中國進行貿易戰與科技戰企圖與中國脫鉤斷鏈。美國還主張用「友岸外包」、「短鏈」等，進行產業鏈重組。歐盟也學習美國的作法，採用產業補貼、貿易調查等，對一些競爭力落後的重要產業進行保護。至此逆全球化大勢已定，無怪識者無不感嘆「全球化已死」!

一帶一路不是為落後產能和廉價商品尋找去處，而是希望利用基礎建設，扶持開發中國家培育經濟動能。這與過去殖民主義掠奪式的資源開採與汲取，輸入工業製品與奢侈品，所形成依賴關係不同。所謂的「北京共識」不做價值輸出，尊重當地國情，成為開發中國家選擇現代化道路的另一選項，也是中國推動與主導全球化2.0的原則。由於逆全球化已癱瘓仲裁機制，對市場的保護與科技限制對全球化的推行仍是強勁的逆風。

以色列與哈瑪斯戰爭有升高的態勢，如果戰火蔓延，地緣衝突加劇對一帶一路也會蒙上陰影。在過去10年的努力下，一帶一路有得有失，面對大環境的挑戰，相信北京也有所體認。