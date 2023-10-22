■羅社文

根據中國大陸官媒《環球時報》22日的報導，大陸的稅務部門正針對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業，進行稅務稽查與用地調查。消息傳出後，鴻海創辦人郭台銘總統競選辦公室沒有說明，只表示一切交由鴻海回應。

未獲國民黨徵召的郭台銘違背承諾獨立參選，雖一再重申會打拚奮戰到最後，卻仍不時「撩撥」柯文哲。在藍白合陷入僵局時，郭台銘刻意透露柯最近有來看他，雙方相談甚歡，兩人的合作可以讓勝選極大化。吃在碗裡、看在碗外，如此貪心又投機，給人的觀感實在不好。

正當郭台銘顯得躊躇滿志之際，卻突然傳出大陸要查富士康的稅務和用地。許多人直接聯想，這或許和郭的參選已逐漸明朗化有關。儘管郭台銘已辭去鴻海一切職務，但是外界仍難將他與鴻海或富士康集團完全切割。畢竟郭台銘自己開口閉口仍一副鴻海主導者的模樣。

例如，在今年8月宣布參選時，有記者問，如果當選總統，要怎麼面對大陸的制裁壓力？郭台銘回答，如果中共政權威脅不聽話就要沒收鴻海財產，他會說「Yes，please do it！」（好，請便）這樣的回應如何讓外界相信，郭台銘已經對鴻海、富士康沒有影響？

郭台銘話一落口，鴻海股價第2天一度下跌2.7%，鴻海集團發表聲明強調「郭創辦人4年前交棒、未再參與公司日常管理，可以說是全球大型企業中非常好的傳承案例，未來公司會基於創辦人建立的基礎上再上層樓。」看得出鴻海真是被郭逼急了，必須趕緊澄清。

郭台銘是不是真的已完全不涉入、不影響集團的經營，還有待進一步深究，然而，外界之所以會想像郭台銘與鴻海之間仍然存在著剪不斷的關係，始作俑者正是郭台銘自己。

在面對台灣選民時，郭台銘習慣以鴻海與富士康老大的身分自居，強調「就算鴻海整個被大陸政府沒收了，我還是會參選到底」，以此表現出對大陸強硬的態度；但是當外界質疑在大陸的產業恐怕會成為他從政的「軟肋」時，郭台銘又趕緊撇清說自己已完全沒有參與鴻海的經營。一下逞強、一下退縮，這讓鴻海現在的經營者情何以堪、讓百萬股東無所適從。

現在傳出大陸要查稅查地，郭台銘竟完全悶不吭聲，這不但對鴻海股東不公平，更是對不起連署的支持者。如果連跟鴻海的關係都交待不清、如此不負責任，選民又怎敢把治理國家的重責大任交給郭台銘？

（作者為網路媒體工作者）