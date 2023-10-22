在第一帝國期間，法蘭西皇帝拿破崙一世，發動法俄戰爭，圍攻莫斯科，幾乎征服了整個歐洲。帝國全盛時期，海外殖民地包括南北美洲各地，亞洲的中南半島、廣袤的法屬西非洲、法屬赤道非洲，以及今天的非洲南部的喀麥隆、馬達加斯加、模里西斯、坦桑尼亞，吉布地等諸多國家，佔整個非洲面積37%，帝國總面積1350萬平方公里，佔世界土地總面積的10%，是僅次於大英帝國的第二大帝國。

但是1940年二戰剛起，法國在6週內即被德國征服，投降納粹，法國第三共和結束，貝當（Petain）元帥組織維琪傀儡政權。二戰結束後進入第四共和，科蒂（Coty）總統任上，1954年至1962年期間法國和阿爾及利亞民族解放陣線之間的獨立戰爭，法國投入50萬軍隊仍然戰敗，終致阿爾及利亞獨立。

1954年越南奠邊府戰役，法國精銳的遠征軍空降兵10萬兵力，被中國支援的越南武元甲的越盟軍隊打敗，法軍投降，指揮官自殺，法國失去中南半島；1956年英法聯軍出兵蘇伊士運河，對埃及開戰，被美國、蘇聯嚇止收兵，失去了蘇伊士運河控制權；法國的殖民地就和骨牌一樣接連獨立了。帝國版圖及殖民地漸漸消失，淪為中等國家。

1958年戴高樂順應民心，建立法蘭西第五共和，出任首任總統，矢言恢復帝國的榮光，走大國外交自主路線，帝國的榮光似乎曙光乍現。可嘆2007年薩可奇（Sarkozy）當選法國總統，從此法國事事順服美國。2014年，美國長臂管轄，以貪腐行賄罪名，判處法國的核心能源企業阿爾斯通（Alstom）8億美元，並且拆解後由美國GE公司強行收購。同年巴黎銀行也被控洗錢，罰了89億美元的天價罰金，如同搶劫。2016年法國與澳洲簽訂了建造12艘傳統柴電潛艇，價值363億美元的巨大合約，意外的在2021年被英美AUKUS核潛艇合約奪走。

2022年俄烏戰爭爆發，法國雖然穿梭俄國、北約之間，卻無舉足輕重的力量。今天法國政府任何善意的社會改革都只引起一次一次的罷工暴動反抗，付出沉重的社會代價。前法屬非洲殖民地的800多萬移民難民湧入法國後、與穆斯林間的文化種族的衝突不斷，皆促使帝國加速步入頹敗。

二戰後全世界的殖民地紛紛獨立，割離了和殖民母國的關係。法國非常聰明的在非洲搭建了一套法郎體系的經貿金融，也就是所謂的非洲法郎金融共同體及西非國家經濟共同體。前殖民地與法國的獨立協議規定，獨立後，法國人享有同等的國民待遇，可以自由進出、居留、投資、開礦、經商。所以這些非洲國家的企業都是法資公司，和法國保持單線貿易，民族企業及國際貿易難以發展。

今天法國自己都在用歐元了，而這些國家卻還是用法國發行的非洲法郎。法國在這些國家設立的國家銀行，其高層官員都是法國人。這些國家的礦產和農產，如可可、咖啡、棉花、花生、木材、黃金、石油、銅、鋅、鈾等重要資源都產量豐富，法國的企業壟斷了他們國際貿易的特權及利潤，當地人民只賺到勞力工錢。

除了法郎體系的經貿，法國也用恩威並濟的手段來鞏固和這些國家的關係。這些非洲國家都講法語，在殖民地期間，法國用留學方式大批培養當地親法的軍人及菁英份子。獨立以後通過所謂選舉，選出親法的領袖，或通過親法的軍事政變，使他們服從法國的利益。另一方面法國在這些國家各有少量駐軍，保護法國的利益。偶而有政治變亂，除了駐軍，法國多次派出赫赫有名的外籍兵團遠征擺平。

法國曾對盧安達、象牙海岸、利比亞、馬利等非洲國家進行一系列軍事干預，被稱為非洲憲兵。所以70年來大致上法國依然間接殖民著以前法屬西非洲和赤道非洲的國家。估計每年從非洲攫取的財富高達8000億美元，支撐著法國在世界上的大國地位，以及國內優沃的社會福利。難怪法國前總統席拉克說，沒有非洲，法國將淪為第三世界國家。

尼日（Niger）這個國家的鈾礦特別豐富，是世界鈾的儲量及產量大國。尼日北部的Arlit鈾礦年産2000公噸，是世界第三大鈾生產國。鈾礦的礦砂都運到法國精煉，穩定又廉價的支撐著法國的核能發電產業。因此法國為世界第一核電大國，核電占70%的電力。可以說尼日提供了法國主要的能源，是這些國家中最重要的國家，所以俄烏戰爭對法國的能源供應幾無影響。

最近10年，中國經貿力量進入非洲，成為許多前法屬非洲國家的第一大貿易夥伴，譬如尼日出口的25%到中國，進口的19%來自中國。為了防堵中國，美國的軍事力量隨之進入這些國家，譬如尼日竟有1000美國駐軍。而俄國的瓦格納（Wagner）僱傭兵集團也進入這些國家，承攬雇傭兵賺錢機會。前法屬非洲國家眼見列強介入，法國外強中乾，也開始自覺產生反殖民的意識。參加了由55個非洲國家組成，整合全非洲的政治經濟實力的非洲聯盟、組成了西非經濟貨幣聯盟，計劃發行西非統一貨幣，擺脫非洲法郎。尤其是2020年和2021年馬利連續兩次軍事政變，2021年幾內亞發生軍事政變，2022年布吉納法索在一年內兩次軍事政變，動搖了法國以往牢固的掌控地位。

2021年經由選舉上任的尼日總統，親法的巴祖姆（Bazoum），今年7月26日居然被總統府衛隊長奇亞尼（Tchiani）准將突然發起的政變推翻了。這是自2020年以來法屬西非地區的第7次政變。尼日軍政府在8月3日宣布切割與前宗主國法國的關係。尼日民眾高舉尼日國旗與俄羅斯國旗，支持軍事政變，並在法國大使館門前遊行抗議，摘掉法國大使館牌匾，高呼「法國滾蛋」，「俄羅斯萬歲」。

這時美國副國務卿紐蘭（Nuland）已在與尼日軍政府談判，俄羅斯瓦格納雇傭兵首腦普里格津（Prigozhin）可能也在尼日。法國知道大勢已去，尼日1500人的駐軍非但不敢弭平政變，恢復巴祖姆的總統職務，反而奉令撤回法國，隨後尼日的法國大使館關閉，大使及外交人員撤回法國。

形勢比人強，當年法國組造的西非國家經濟共同體，樹倒猢猻散，沒有一個成員國協同法國干預尼日政變。所謂法國是非洲憲兵，法國間接殖民西非國家的局面，煙消雲散。法國社會年年因為罷工、種族、文化、加稅、延退等事件動盪不安。如果再失去西非洲的間接殖民收割的利益，核電成本大增，社會福利更難維持，法蘭西帝國隨流轉的歲月已然黯淡無彩。

（作者為中美論譠社理事）

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