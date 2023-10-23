2023年10月17日至18日，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京舉行論壇舉行。自2013年，中國國家主席習近平先後提出共建「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的重大倡議，已過去十年。

十年來，「一帶一路」從理念提出到現實行動，十年裡，「一帶一路」面臨著西方政客和媒體的爭議，例如，「一帶一路」被描述為中國版「馬歇爾計劃」、「債務陷阱」，連同通常被看作是中國戰略的天下主義，被部分西方政客和媒體當成中國展現強勢與威脅的體現。

然而，從天下主義視角來看，「一帶一路」並非威脅他人，在當代中國天下主義戰略中，中國對天下主義戰略的踐行，也不必然展現強勢。「一帶一路」是一種柔和的天下主義。

天下主義與自由主義

天下主義戰略存在積極推行秩序與否，以及強勢與否兩個維度。國際戰略研究，主要以美國的自由主義戰略為研究對象，美國的自由主義戰略具有「勢力範圍」的擴張與「有限責任」的限制兩大特徵。這兩大特徵的調整或偏移，形成了不同的自由主義戰略分支，同時考慮到使用的手段是否具有軍事強制性，自由主義戰略分支共有國際主義、進步主義、現實主義、民族主義四種。

美國自由主義最為關鍵的特點是，其「勢力範圍」、「有限責任」兩大特徵關注的是其自由規範價值的擴張與否，自由主義戰略所探討與辯論的，是要不要對不同價值或制度的行為者，進行自由價值或制度的改造。因此，自由主義戰略存在積極擴張自由價值與否維度，以及使用軍事強制手段與否，即強勢與否的維度，存在兩個維度。

對比而言，天下主義雖然也考慮是否使用強制性手段，但天下主義沒有改造行為者的困惑，天下主義注重的是關係，是一種讓自己在天下各地被接受的關係，因而天下主義踐行者需要去構建一套正確的關係秩序，在天下的關係秩序中，中國與其他行為體相互理解、承認、包容。因此，根據天下主義的兩個維度，共有四種類型的天下主義戰略。

一帶一路是柔和天下主義的表現

「一帶一路」倡議是一種柔和天下主義，積極推行秩序的同時，展現柔和而不展現強勢。這種柔和的天下主義，具體體現在此次「一帶一路」峰會所提出的「三不三反對」，即「不搞意識形態對立，不搞地緣博弈，也不搞集團政治對抗，反對單邊制裁，反對經濟脅迫，也反對『脫鉤斷鏈』」。

首先，「三不三反對」並沒有強調要推行中國某種規範性的普世價值，也表示不搞對立、博弈、對抗，由此可見這種戰略表述並非是使用強制性手段去進行價值改造他者。其次，「三不三反對」中的「三反對」，也表明需要合作的國家相互承認、相互理解，是一種注重關係的體現，習近平提及「一帶一路」注重的是眾人拾柴火焰高、互幫互助走得遠，崇尚的是自己過得好、也讓別人過得好，踐行的是互聯互通、互利互惠，謀求的是共同發展、合作共贏，也是表明「一帶一路」注重的是關係。

因此，在天下主義視角下，中國的「一帶一路」會注重關係、不展現強勢，其他相關的疑惑與爭議也可以由此而得到回答。其一，「一帶一路」與地緣政治博弈的爭議，這一爭議主要認為「一帶一路」在建設過程的當中，會使得中國與沿線國家拉幫結派，與一些西方國家進行對抗。

對此，因為天下主義不具價值規範的改造需求，在建設過程中不會主動的產生價值衝突，中國沒有國際上任何組織、任何人賦予的特權，沒有採用任何經濟手段或軍事手段的脅迫，沒有任何價值觀的輸出，一直很低調地同相關國家共同討論如何進行有效合作，因而也沒有對抗西方國家的自由民主價值的意圖，更無所謂的對峙與博弈。

其二，「一帶一路」參與者的爭議，這一爭議主要認為衡量「一帶一路」建設，需要關注參與者，特別是今年在美國抵制下，歐洲、北美及日、韓、澳、紐等經濟發達國家幾乎全數缺席。

對此，因為天下主義追求的是關係與名份的秩序，尋求相互之間的承認與理解，因此衡量「一帶一路」建設，不能單純的依照是否有更多的經濟發達國家參與，而需要依照參與者之間所發展的關係是否更為緊密，在關係的基礎上中國與其他國家得以發展、和平、安全，能展開其他方面如經濟合作，產生溢出效應。共建「一帶一路」是構建人類命運共同體的重大實踐平台，為建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界尋找到了一條嶄新的道路。

總體而言，在天下主義視角下，「一帶一路」既不是強勢的威脅，也不參與地緣政治博弈，也不以西方發達國家的參與來衡量其質量。

一帶一路、柔和天下主義的台灣啟示

「一帶一路」這種柔和天下主義，對於中國大陸研究、同中國大陸交往都有一定的的啟示。從天下主義戰略來看，既然有柔和的天下主義，那也會有強勢的天下主義，例如中國大陸在台海問題上，中國大陸與台灣之間，中國大陸目前依然注重兩岸關係，既有柔和的手段、也有強勢的手段。

台灣方面對於中國大陸的柔和手段固然能使得台海局勢緩和，但對於強勢手段，寄希望於軍事對峙、嚇阻與反嚇阻，最終的結局在一定概率上會造成災難性的後果。或許從關係的維度來著手，如何能與大陸處於合適的關係、建立合適的名份秩序，使得兩岸都能在這種天下名份秩序中有良好的關係，將強勢化為柔和，是兩岸共同的課題。

（作者為國立台灣大學政治學系博士候選人，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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