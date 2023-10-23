在去年九合一大選選戰期間熱鬧宣布的台積電桃園龍潭廠建廠計畫，在上周正式喊停，主要原因是「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」的地主多次舉行陳情抗議，反對民地被徵收為科學園區用地。台積電隨即在17日發出新聞稿，表示經過內部評估後，在現階段條件下無法進駐尚在規劃中的龍潭三期科學園區，原定的1.4奈米新廠將另尋他處。

微妙的是，與龍潭科學園區有關的各級單位，包括桃園市政府、國科會與經濟部等，立即宣示各自立場撇清責任，而且幾乎都沒有試圖挽回台積電回到龍潭。高雄、台南、台中等地方政府則第一時間表態爭取台積電前往設廠，而抗議土地被徵收的龍潭自救會，在兩天後仍然前往新竹科學園區管理局抗議，自救會員舉著「今天拆家園、明天拆政府」、「反對巧取豪奪」的標語，要求竹科管理局回答園區擴建計畫疑義。

我們先跳開龍潭新廠喊停後引發的政治口水，台積電在龍潭自救會陳抗行動加溫的初期即宣布退出，顯示台積電對於群眾抗爭事件敏感，對台積電的穩健經營與股東權益做出了正確的決策。台積電有美國亞歷桑那廠、日本熊本、德國德勒斯登等海外設廠計畫多線進行，而島內同時有已經在整地的新竹寶山2奈米新廠，預計在2025年量產，還有位於竹南的AP6B、AP6C兩座先進封裝新廠。此外，早先規劃在高雄設置2座12吋廠，7奈米及28奈米製程的建廠計畫，也在8月變更為比新竹寶山稍晚量產的先進2奈米廠。

相較於全面開動的新廠建設計畫，桃園龍潭原本規劃最先進、但是量產更晚的1.4奈米廠，原本就沒有時程上的壓力，台積電配合科學園區管理局的規劃進度，在土地、水電各方面配套都完善的前提下推動建廠工作，本是沒有爭議的專業決定。

問題在於龍潭三期計畫是在選舉熱潮中，揠苗助長的早產兒，去年在九合一地方選舉的熱烈選戰中，當時的行政院長蘇貞昌大陣仗率領跨部會官員與當時的市長鄭文燦、民進黨市長候選人鄭運鵬一起到龍潭視察，一周後鄭文燦即以提升「民主晶片」為由宣布台積電落腳龍潭。然而龍潭科學園區既有土地已經使用將近100％，擴增三期計畫必須徵收大量民間土地，選後各單位雖然依照權責推動龍潭三期計畫，最困難的土地徵收任務則落在新任桃園市長張善政的身上。

在土地尚未徵收、其他配套條件都還在紙上談兵的階段，就為了拉抬選票過早宣布設廠計畫，是選舉考量高於一切的政治操作。蘇貞昌在龍潭廠破局後表示「選對人很重要」、「地方政府無法配合，讓大好機會流失」等，更顯示政治人物把台積電設廠當作選舉炒作題材的真相。

土地徵收原本就是高度敏感的政治議題，特別是台積電動見觀瞻，設廠計畫往往引發地方人士的土地炒作風潮。十幾年前推動的南科刺激了台南土地與住宅飆漲炒作，近年的高雄與日本熊本設廠計畫也同樣引爆當地房地產價格大漲，而原本人口密集的桃園龍潭，地主有樣學樣，劃入園區計畫內的地主預期心理高漲，周邊土地更被地方人士圈養炒作，使得桃園市政府徵收困難度大增，最終胎死腹中的命運，早在各方預期之內。

政治力量的介入，成為台積電以及正規經營廠商的重大干擾，美國對中國發動科技戰後要脅台積電前往設廠，拜登去年底以美國總統之尊親赴亞利桑那出席裝機典禮（First Tool-in），拜登雖然表態支持台積電，但是他又在會場中突然高喊支持工會，當場引起美方參與建廠人員的熱烈掌聲，也埋下台積電設廠種種難以克服的障礙。而美國聯邦與地方政府的財政補貼遲遲未能到位，美國商務部甚至還提出難以執行的獲利返還條件，都可以看出台積電在政治壓力下遭遇難以掌控的政治風險。

類似的案例俯拾即是，2018年川普總統當政時期，郭台銘與川普大張旗鼓在威斯康辛舉行動土典禮的畫面深印人心，如今鴻海威斯康辛廠投資金額從川普時期的100億美元一路縮減到剩下6億多美元，設廠計畫從生產顯示器一改再改，最後改成伺服器組裝廠，其間更不斷衍生當地政府與鴻海的爭議事件，郭台銘宣示創造5萬個新增工作，至今也僅達成約1,500個。

政府的核心任務本該是推動產業發展、創造就業、提升人民福祉，但是一切以選票優先的政治人物，拿尚未成熟的投資案騙取選票，反而成為干擾企業正常經營、不斷製造紛擾的亂源。台積電因應得宜，及早叫停龍潭廠的案例，值得所有企業經營者當成重要教案。