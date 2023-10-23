中美全面競爭的核心，在於科技比拚。在短期內，美國依然佔有壓倒性的優勢。

華為最近推出Mate 60 Pro新款，很可能證明了這一點。由中芯國際代工的這款手機晶片，可能已經達到了中國大陸擁有的光刻機的極限。來自荷蘭的DUV14奈米光刻機，可能被廠家使用疊加光刻的技術，實現了這一光刻機的物理極限（7納米）。美國確實是禁止向包括華為在內的全中國大陸出口14奈米及更先進製程的晶片與技術，但沒有也不可能剝奪華為及其夥伴使用它們在美國實施這一出口管制之前已經獲得的美西方相關技術，並將現有能力用到極限。

因此，Mate 60 Pro非但不是華為對美國技術封鎖的突破，反而是深度地陷入美西方的技術陷阱。之後，中國由源自美西方技術的晶片光刻，將被凍結在目前水平，即至少落後美西方兩代。除非中國的國產技術取得巨大突破（然而這在短期內似不太可能），不然在可預見的未來，中美相關技術差距還將持續擴大。在未來幾天白宮將升級對中國的先進晶片技術的出口限制，中方尋求突破將更為困難。

所以，中方不僅不可高枕無憂，反應嚴重居安思危，謹言慎行。嚴格講來，目前的中國連「居安」的資格也沒有，因為北京現已處於技術壁壘的嚴重危境，根本無法奢談安全。中國的舉國體制確實是在資源整合與投入上具有相對優勢，但高階晶片的研發超出了任何單一國家與地區在資源整合與投入上的能力。幾年前，歐盟曾就中國是否具有市場經濟的資格向世界貿易組織申請仲裁，其結果這裡不予重複。最近，歐盟將就中國新能源車是否受到政府補貼實施調查，中國的各級政府與相關車企應該對此心知肚明。如果歐盟同時向世貿組織申請仲裁，中方的產業政策能在日內瓦說得通嗎？中方這次的處境又會有什麼不同？（作者為復旦大學教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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