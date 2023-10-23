馬英九日前在美國發表演說後遭綠營圍攻。對比更早前，蔡英文發表其任內最後一次「雙十講話」，將「雙十節」篡改為「台灣的國慶」（「Taiwan national day」），馬英九為首的國民黨政要因拒絕對此「背書」而全員缺席，可見民進黨繼續推行「法律台獨」的野心。

蔡英文此前的「雙十講話」歷數民進黨治下7年的「豐功偉績」，有為民進黨執政「美顏」的用意，也有為「法律台獨」張目的用心。講話還將兩岸關係列為重點，談及「維持現狀」、「兩岸共處之道」、「和平是唯一選項」等，「和平」作為核心詞出現的頻率，多達十次以上。難道民進黨真要「改邪歸正」？為揭開其「魚目混珠」，有必要先談談「法律台獨」。

「法律台獨」是指民進黨執政7年多來，在公開的「法理台獨」走不通的情況下，利用行政權力，借助其在「立法院」的優勢下「大法官釋憲」的「空間」等，從法律層次製造兩岸對立，故意惡化和中斷兩岸關係的發展，設置法律障礙。

蔡英文「法律台獨」路線的執行，與美國對台政策高度配合。美國政府利用其政治制度，通過扶持民進黨「台獨分裂主義」，為美國不講誠信道義的對華戰略服務，從川普政府開始，一直到拜登政府，愈演愈烈。美國政府加強對台海局勢的干涉，美國國會通過一系列涉台修正案，為民進黨的「法律台獨」撐腰打氣，利用民進黨為美國對華政策的挑釁性、競爭性和衝突性服務。

如何看蔡英文對兩岸關係的態度出現的「軟化」？筆者認為，蔡英文此前的「雙十講話」是對民進黨將「抗中、反中」推到歷史高點的「政績回顧」。圖謀利用兩岸關係走到兵凶戰危境地的現狀，為實現民進黨的政黨利益，繼續「進攻」，並蒙蔽大陸。其最重要的目的，是將民進黨執政以來所推行的「法律台獨」路線加以「固化」，並繼續延伸「法理台獨」。其中列舉的種種政績，與民進黨在兩岸政治關係上設置的種種「法律障礙」「一體兩面」，是對這種「偷渡台獨」路線進行的總結與回顧。難怪馬英九拒絕出席，並在赴美發表演講後被圍攻。觀察這些現象，民進黨繼續「法律台獨」意在追求三個目標。

第一個目標是向美國「交底」。

民進黨的基本策略是將美國的印太戰略視為「親美反中」、實現民進黨成為「美國籌碼」的抓手。核心是願以「台灣安全」為代價，不惜「以武拒統」，為美國效「犬馬之勞」。美國則對民進黨提供政治與軍事支持，維持美國需要的台海局勢，包括挑起戰爭。因此，蔡英文「雙十講話」開篇就宣稱「潛艇下水」，宣稱要加強「台灣防衛」，這是對台海安全「叫板」，並非國民黨所說的「政治下水」那麼簡單。

美國共和黨內的反華勢力提出「台灣比烏克蘭重要」，美國軍方和行政部門公開在地圖上顯示「台灣不是中國的一部分」，美國對台推行「豪豬戰略」，美國軍方公開主張將台灣烏克蘭化，這些事實顯示，在當前局勢下，如果美國的中東政治解決方案走不通，美國在亞太地區以加強軍事影響為主的印太戰略將得到加強。如此，民進黨將進一步以台海安全為籌碼，向美國「索取支持」，向大陸施壓。

第二個目標是繼續欺騙。

其結構有兩層。第一層，欲通過表面上的「立場軟化」，試圖在中美之間周旋，同時在兩岸關係上取得發言權，包括設想「最後與大陸談判」。如意算盤是以「台獨黨綱」作為本錢，以「台獨基本盤為要挾」，打著「中華民國台灣」的旗號呼籲「和平」，呼籲「兩岸進行對話」，呼籲追求「和平穩定的兩岸關係」。寄希望於通過「以武謀獨」為美國印太戰略「提供服務」，爭取在美國扶持下，讓「能夠維持現狀的民進黨」成為「美國的唯一選項」。

第二層，若得不到與大陸談判的機會，就不擇手段，反過來利用民進黨的「法律台獨」優勢，增加大陸實施對台政策的難度。通過否定與挑戰「九二共識」，影響「兩岸和平進程」；通過製造台灣安全議題等手段，強化「法理台獨」的政治基礎。前面所提及的一系列對抗大陸、限制兩岸交流所頒布的「法律」及政策措施，顯示民進黨已經準備就緒。

第三個目標，為2024「大選」拚搏。

眾所周知，美國有能力影響台灣選舉。筆者預計，對於即將到來的2024「大選」，美國將加大打「台灣牌」的力度。美國的目的是利用代理人的「和平或者戰爭」的選擇，拖住大陸。因此，美國不想要兩岸走近，美國震懾的目標不是大陸，也不是台灣，而是試圖震懾周邊與中國有貿易關係的國家，維持美國的影響力。民進黨如果不自我克制，繼續製造兩岸關係緊張，美國的震懾就會落空，就會影響美國對周邊國家的控制，或者導致他們對美國「不買賬」。

蔡英文「雙十講話」費盡心機，但繼續「法律台獨」顯然走不通，民進黨圖謀的三個目標也可能雞飛蛋打。如何警告民進黨「適可而止」，成為影響2024年台灣大選的重要參數。但關鍵仍在於民進黨對局勢的看法和是否「被克制」，以及美國是否會將巴以衝突的影響溢出，在戰略上與台灣「大選」掛鉤。（作者為上海台灣研究會研究員）

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