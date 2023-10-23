10月21日北市刑警大隊在台北、新北、桃園等地訊問上百名民眾，檢警查察總統獨立參選人郭台銘連署站指出，案情類似新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，涉嫌提供400元獎金，其中6名被告依違反《總統副總統選舉罷免法》。

10月22日大陸官媒《環球時報》報導，中國大陸稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。隨即，台灣鴻海集團發出聲明表示，合法合規為鴻海在全球各地的基本原則。

兩岸一前一後的負面新聞，全是衝著郭台銘選總統而來，但後果不同，「如果」連署站觸法，案情雷同則指向與參選人有關，郭台銘不僅無法取得參選資格，更有可能鋃鐺入獄。後者，「如果」大陸官方認定郭台銘參選有助長台獨氣勢之嫌，祭出查稅、查地霹靂手段，鴻海帝國恐怕重傷。

務實看待，在中國大陸逃漏稅，情節的嚴重性大於台灣甚多。稅，是國家的、踩紅線就是踩紅線，逃漏稅就是重罪，連大牌藝人也得重罰、坐牢、封殺，台商更需謹慎應對，2021年遠東集團遭重罰、2016年海霸王集團遭開罰，都有政治因素——助長台獨勢力脫離不了關係，也絕不是霸氣總裁說有中南海政商關係、鴻海不靠內需市場而是給大陸人飯吃……這麼簡單的思維。

「阿里山的神木之所以大，4000年前種子掉到土裡時就決定了，絕對不是4000年後才知道。」這是《郭台銘的鴻海帝國》書中令人記憶深刻的自喻。種子落地的機緣，如果落單，日後不免遭雷殛；如果群聚，成長過程中競爭養分也長不高、長不大，都無法成就4000年後的阿里山神木。

郭台銘2002年出版自傳，意氣風發自喻阿里山神木，現在為了參選總統一意孤行，不講武德、違法亂紀，難成神木大器，雷殛才剛開始而已。

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