本月初巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列以來，以色列立即且強硬的大規模反擊，使得戰火連日來持續升溫。目前已在迦薩出現血腥的大規模人道危機，也必將給全球政治經濟局勢產生連串的重大影響。

比較令人好奇的是：力量對比懸殊的哈瑪斯為什麼會在這個時間點發動攻擊以色列？難道不知道攻擊以色列將會給組織及自己人民帶來慘重的代價，而且在軍事上是毫無勝算？那麼這場攻擊是誰獲利呢？

首先是哈瑪斯獲利。哈瑪斯雖付出重大代價，但似乎已達到全部的預想目標，似敗猶勝。中東地區可以分為巴勒斯坦內部的法塔與哈瑪斯的法哈衝突、以色列與巴勒斯坦的衝突、以色列與阿拉伯的衝突，以及穆斯林的宗教分裂衝突。

近期，中國完成了中東兩大遜尼派國家與什葉派國家的大和解。美國也做了不少努力，牽頭沙烏地阿拉伯與以色列進行建交談判，而且9月美國解凍60億美元的伊朗資金，並且完成換囚。美國也在與伊朗進行關係和緩化的努力。穆斯林世界的和解導致以色列的壓力升高。以阿和解則使哈瑪斯有了被拋棄的風險。哈瑪斯軍事攻擊以色列，打壓巴勒斯坦的溫和派，讓阿拉伯國家沒有選擇支持哈馬斯，也阻止了正在與美以關係和緩談和的伊朗與沙烏地阿拉伯。

其次是俄羅斯獲利。俄羅斯是世界上最重要的能源生產與出口國。因此俄羅斯的國家財政能力與全球能源的價格息息相關。油價上漲也將讓全球第三大產油國的俄羅斯更有繼續與烏克蘭長期作戰的底氣；俄羅斯股票指數更是在短短2周已大漲逾10%。

烏克蘭則是最大的輸家。以巴戰爭一開始，烏克蘭明顯被排到歐美關切的優先次序之後。能源價格上漲將更加重歐洲的經濟疲軟，將動搖歐洲支持烏克蘭長期與俄羅斯對抗的決心。自從以巴衝突開始，歐美關注轉移至援助以色列之際，俄羅斯乘機在烏東發動大規模進攻，很可能就會是此次俄烏戰爭的分水嶺。

以色列似勝實敗，以軍不敗的神話破滅，更在媒體前面顯露出其蠻橫與血腥的一面。在以色列強悍的報復攻擊下，包括迦薩地區的難民車隊、聯合國學校、東正教教堂等萬戶民房都被以色列轟炸摧毀，甚至擠滿傷患、兒童的基督教醫院都被攻擊（攻擊方仍有爭議），已經引起西方輿論的強烈反應。

即使在猶太資本高度控制的好萊塢，仍有知名影星在內的55名演員敢於發表公開聯名信，敦促立即停火以免造成更多人道損失；同時在英國及許多歐美大城市都爆出約10萬人大規模遊行，表達對巴勒斯坦的支持。這都是非比尋常的訊號，倘若以色列仍按照計畫由地面部隊進攻迦薩地區，再度造成血腥的人道危機，將讓以色列失去公義與輿論的支持。

美國作為世界最大的經濟體和軍事強國，現在內外部的問題也多，不僅面臨經濟衰退、美債危機、通膨高企、政治分裂等內部挑戰，還要應對中美貿易戰、科技戰、俄烏戰爭等外部危機，現在還需力挺以色列，已有左支右絀之感。

中東局勢再度緊張馬上使得原油價格飆高，可能使得聯準會控制通膨的努力功虧一簣，迫使美國進一步升息，這將拉高美國與全球其他國家的利差，導致中小企業倒閉、全球資金繼續外移美國，迫使更多貨幣貶值，這對全球已經萎靡的經濟局勢產生了更不利的影響。

台灣更是需要自我警惕：以色列才是美國真正不可動搖的核心利益，支持以色列不但是美國的國策，也是美國不容挑戰的核心利益與政治正確。在美國左支右絀，歐洲自顧不暇之際，迦薩被轟炸與人道主義危機的驚悚景象正在持續上演，和平反戰才是台灣的唯一選擇。

（作者為國立雲林科技大學副教授）