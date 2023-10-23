自2022年9月開始，台灣外銷訂單連續13個月呈現負成長，尤其是今年都呈現2位數的衰退，今年1-9月平均衰退18.7%。外銷訂單是出口的領先指標，外銷訂單衰退意味著出口也有極大可能呈現負成長，進而影響整體經濟成長。

2023年1至9月台灣外銷訂單衰退地區有：歐洲減少27.9%；中國大陸及香港減少22.4%；美國減少16.8%；日本減少8.3%，唯有「東南亞國協」（ASEAN）還有0.8%的正成長。

台灣外銷訂單衰退主要原因是國際經濟大環境不佳，包括中美貿易戰、COVID-19疫情、俄烏衝突等，導致全球貿易萎縮，台灣連帶受到衝擊，但是也有部分人為因素造成現在的情況，值得台灣各界深思並加以改善！

首先，是美國的「長臂管轄」（long-arm jurisdiction），限制台灣高階晶片輸出大陸：2023年1至9月台灣資訊通訊產品輸出大陸減少12.7%、電子產品減少21.9%，台灣晶片輸往大陸及香港每年都高達數百億美元，2位數下降衝擊當然非常大。

其次，是兩岸經貿關係惡化，不論大陸對台貿易壁壘調查（已針對「聚碳酸酯」（PC）以保證金形式實施臨時反傾銷措施，課徵16.9%、17%和22.4%不等的保證金比率）、農產品與食品被暫停進口等，都需要兩岸協商解決。然而，當前台海緊張情螺旋式上升，雙方根本不可能協商解決這些經貿問題。

第三，在「區域全面經濟夥伴關係協定」（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP）生效後，ASEAN與中、日、韓、紐、澳相互間排除關稅與非關稅貿易障礙，在「貿易移轉效果」與「投資移轉效果」雙重壓力下，台灣出口RCEP成員國產品將面臨不公平的貿易競爭狀態。

根據經濟學的「貿易移轉效果」，RCEP成員國生產的產品彼此可以享有零關稅與通關便捷，而在台灣生產的相同產品出口到這個地區沒有如此的優惠待遇，RCEP成員國企業為了降低成本，當然會轉單，向RCEP成員國企業購買相同的產品。

其中RCEP成員韓國對台灣影響最大，其出口產品約有70%與台灣出口產品一樣或相似，如果韓國出口產品能享零關稅與通關便捷，而台灣出口產品要面對高關稅與不同程度的非關稅貿易障礙，試問台灣產品如何在RCEP市場與韓國產品競爭？

而就「投資移轉效果」而言，過去台積電與眾多台商到中國大陸設廠，台塑、燁聯等大企業到越南設廠，都是受著眼於當地市場以及關稅與非關稅貿易障礙等因素。近年來世界各國積極投資ASEAN，該地區生產產品的科技含量突飛猛進，再加上許多台商外移至ASEAN設廠生產，對台灣外銷產品的競爭壓力愈來愈大，台灣若持續被國際區域經濟整合浪潮排出在外，產業出走造成空洞化危機是遲早之事。

總而言之，外銷訂單連13黑對台灣是個嚴重警訊。目前COVID-19疫情已經減緩，期盼中美貿易戰、俄烏、以巴衝突等外部因素能儘速結束，讓全球貿易能迅速復甦。至於能操之我的因素，希望兩岸能儘速掃除台獨與外部勢力干涉，讓雙方和平融合發展，經貿能恢復交流合作，而在兩岸關係改善後，台灣也能藉此融入區域經濟整合，避免被邊緣化與空洞化。（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會祕書長）

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