日本自製的潛艦「雷鯨」10月17日下水，而我們國艦國造的「海鯤號」稍小於日艦，於9月28日舉行下水儀式，但其造價竟然是日本的3倍多，此事非同小可，蔡政府應該立即向國人作出說明！

報載日本自製的第四艘潛艦「雷鯨」，17日在川崎重工的神戶工廠下水，根據報導其造價為702億日圓（約為145億元新台幣）。而我們上月底舉行下水的自製潛艦「海鯤」，其造價近500億新台幣，兩者相差懸殊，在全國為「海鯤」涉及黑幕重重，及軍情外洩疑雲爭論中，政府應該重視這兩件造艦的差異，並向民眾作公開的解釋，為何會有如此巨大的差異。

日本與台灣自製潛艦的基本規格分別是：

日本「雷鯨」潛艇，柴電級、基準排水量3000噸，全長為84公尺，寬為9公尺，X型尾舵。台灣「海鯤」潛艇，柴電級、基準排水量2500噸，全長為70公尺，寬為8公尺，X型尾舵。

日本前海上自衛隊潛艦司令官矢野一樹，在接受日本電視節目訪問時表示，台灣自製的潛艦由於有英、美、澳等七個國家的參與，所以在性能上可能略優於日本的潛艦，但是在造價上卻有巨大的差異，日本的造價是每艘750億日圓，而台灣的造價是2300億日圓。

矢野一樹認為，台灣潛艦的造價是破天荒的價格。他善意的解讀，是因為這次是台製的第一艘，所以費用偏高。但他不知道的是，隨後台製的另七艘，每艘造價都與第一艘一樣，全部都是500億元台幣，全部預算總共為4000億元台幣。這樣的天文數字經費如果給日本，可以造岀25艘同等級的潛艦。

單就造艦費用來看，台灣的國艦國造價格的確過高，所以立法委員在審查預算時，當然必須要仔細把關，要為國家及人民撙節經費。

根據上述造艦經費的巨大差異，那麼馬文君委員最近對國造潛艇提出120項凍結案，應該是認真又仔細的。而民進黨人士在未提示證據，又未經查證或由法院判定之前，硬指她是無理阻擋國艦國造政策，指她是洩露軍情，並且是賣國賊，恐怕是有些武斷的。

最近國內的綠色媒體，連續多天以鋪天蓋地的方式對馬文君發動圍剿。而總統參選人、現任副總統賴清德也在群眾大會上，嚴詞譴責她，恐怕是有失高度、欠缺考慮、有失公平，而且是失格的指控，在她未被司法定罪之前，賴清德是否應該對她作岀道歉？

身為立法院外交國防委員會的委員，民進黨籍的王定宇及趙天麟兩人，是否也應就台日潛艦造價的巨額差距和馬文君委員一樣認真的，去審查國艦國造的全部預算細項，並且向國人作出真相的說明！

為什麼近年台灣買戰機、自製潛艦的費用，都比別國明顯貴了很多，該不會是有政黨或個人，乘機在發國難財吧？這種現象值得深入追究。

民進黨政府最好是在大選期間，快速把這件事調查得水落石出，如果馬文君查有不法實據，應迅速移送法辦。而國艦國造的巨額費用差距，也應該向人民作公開透明的說明，以照大信。

（作者為資深媒體人）

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