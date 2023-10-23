對於美國總統，歷史學者一向講求交棒之後隔開世代再行評價，然而拜登總統可能是一個例外，即使他理論上還存在著連任的低度可能性，蓋棺論定拜登卻不嫌過早。

原因概括地說，在於他的政策不可持續，現已大面積引爆！今後他的工作主要是救火，而救火要求的是對症下藥並且見效，拜登卻極不可能在任期內做到。既不可能，他又大機率沒有第二個任期，這等於是說，目前的拜登已經給自己的歷史留下無法扭轉和透視改觀的餘地。

首先，拜登領導的美國已經成為掠奪者的目標。但凡歷史角色一旦成為掠奪對象，無論原先有多強大，都會面臨最脆弱的時刻。例證有秦始皇、凱撒、林彪、尼克森、克林頓、美國911、美軍撤出阿富汗、川普的處境等。在以色列本月受到哈瑪斯攻擊的當天，美國的電視媒體時時報導，選擇的口吻是We are at war! 換言之，媒體已經立刻敏銳覺察到，以色列107，美國才是最終的攻擊目標。悲觀一點說，不管敵對對方下一個趁火打劫的地點在何處，拜登的美國仍然是最終的打擊目標。

事實上，因果相循，正是因為拜登連任預期看衰，而強勢的川普被看好（雖然變數極多），導致哈瑪斯攻打以色列的機遇期提前壓縮，因此10月發動的概率大增。

其次，追本溯源，是自相矛盾的戰略將美國導入險境。拜登一上任，便以氣候變遷為名，高舉新能源，壓制油氣燃料，終結美國的能源獨立。結果不出市場預期，石油價格暴漲，復以財政大撒幣，火上加油立刻導致國內通貨膨脹，迄今漲勢不歇。

接著，拜登的外交團隊與中國代表團在安克拉治會面，慘遭羞辱，反擊無力；又自阿富汗撤軍毫無章法，倉皇遁逃；再又同意啟動歐洲北溪二號管線，嘉惠俄羅斯。以上五端，合成一個整體明確的弱勢昏聵訊號，於是俄羅斯藉此良機，進軍烏克蘭。事態發展一年半，美國國會眾議院因援助烏克蘭無底洞等問題而陷於分裂，議長被拉下馬。

川普任期結束時，原油每桶50美元。隨即當油價上漲為80美元時，俄羅斯顯著獲利，財政充裕有能力發動戰爭。在中東方面，目前進行中的以色列和哈瑪斯戰爭，拜登的政策「貢獻」也十分明顯，在川普卸任前，伊朗持有的外匯存底被壓縮到約40億美元，可是在拜登政策性減壓之後，伊朗國庫累計增加了超過600億美元外匯。綏靖如此，拜登的國安顧問蘇利文在「以色列107」爆發前8天，才公開誇口中東現在是20年來最平靜的時期，錯估形勢而沾沾自喜若此！

至於拜登政府的美墨邊境政策，更是讓全世界看笑話。拜登在競選期間誇稱絕不建牆一尺。現在這闖關入境的800萬人、芬太尼致死的大量人口、空前壯大的卡特爾，以及政策導致的人口販賣、都市犯罪、教育問題、安置和醫療負擔，和其他政治難題例如選票和政治獻金，會給美國帶來無窮的困擾。短短兩年，現在美國的每個城市都淪為邊境城市，而拜登卻又宣布恢復建牆，令人錯愕。

另外，如果再要論及美中關係的現況和展望，拜登的哪一個政策是可持續的？

（作者為美國法學博士、加州律師）