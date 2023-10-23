國民黨連續兩天大造勢，總統參選人侯友宜高喊「反台獨」及「戰爭與和平的選擇」，針對民進黨總統參選人賴清德大讚太陽花10年前擋下服貿，高分貝嗆賴「真有辦法就斷了ECFA」，喊出國人企盼和平、發展經濟的心聲，重錘賴的要害，急得總統府及經濟部無視行政中立，競相跳出來護賴批侯。

總統府副祕書長黃重諺猛批國民黨訴諸戰爭的恐懼是不負責任的做法，並鬼扯「和平與戰爭的選擇」是中國設定的主題；經濟部則指美中貿易戰後，我對中出口比重下滑，ECFA早收清單占我國輸往全球比重從最高2017年的7.2%降到今年1至9月的3.6%。

黃重諺的信口開河無非想把國民黨打成紅統，再高舉「抗中保台」旗幟。這一招在4年前的總統大選中的確奏效，韓國瑜就感慨當時他和張善政有如少林和武當遇到民進黨雲南五毒教手法。但同樣套路今年民進黨已不可能再得逞。

經濟部則搶著幫賴讚聲，卻混淆事實，愈說愈離譜。因ECFA獲利的是我方石化、工具機、機械及農漁等產業，如今協議過期，大陸隨時可以中止，且貿易壁壘調查會在明年大選投票日的前一天宣布結果，若ECFA終止，台灣又無法加入RCEP及CPTPP，全民勢必要承擔經濟衰退的後果。

這也是為何侯嗆賴有本事就斷了ECFA，賴始終不敢正面回應，如同他從政以來以「台獨金孫」、「務實台獨工作者」自豪，如今為了競逐大位，既捨棄台獨金孫頭銜，也不要獨立路徑，把台獨理念隱藏心底，意圖牟取政治利益，相較侯明確表達反獨立場，誰才是不負責任的引戰，不言可喻。